andrijk777 написав:......... *СРСР розпався тому що для цього були передумови. Зараз передумов для розпаду Раші немає.
Вопрос спорный. При другом руководстве и другой внутренней политике мог существовать ещё очень долго и по-разному. От продолжения существования в той же парадигме с затягиванием гаек до пути, аналогичного китайскому.
ця людина мене в пропаганді звинувачує. в теорії міг існувати, а по факту впав як той колос.
китайський шлях, якщо хто забув - це тісна співпраця з Заходом - лише це Китай й витягнуло. й про парадигму - від комунізму в Китаї залишилась лише назва КПК - а так там дуже непоганий капіталізм, місцями аж дикий
Вы читать разучились? "В той же парадигме" и "путь, аналогичный китайскому" - это 2 разные пути. Вместо этого руководство выбрало какой-то третий путь - ни то, ни сё. При этом, в отличие от Китая отказалось "от ведущей и направляющей роли партии". Вот и получилось- "по факту впав як той колос". Тот же Китай не придерживался ваших теорий о диктатуре/демократии. О Тяньаньмынь не помните? Вот то и вся китайская "демократия".
Національний банк України переглянув прогноз щодо міграції: якщо раніше очікували, що до кінця року країну повернуть близько 200 тисяч громадян, тепер у НБУ вважають, що стільки ж українців покинуть країну, а ще 200 тисяч виїдуть наступного року. Навіть якщо війна завершиться, експерти пророкують нову хвилю трудової міграції, яка може охопити до двох мільйонів осіб. У такому разі для відновлення економіки країни знадобиться залучення іноземних робітників. ...... Втрата частини працездатного населення може коштувати економіці до 7,8% ВВП щорічно, а зменшення кількості платників податків створить дефіцит споживачів товарів і послуг. ..... "Талановиті люди з-за кордону зможуть працювати тут і потенційно стати частиною нашої політичної нації. До цього потрібно готуватися суспільству, бізнесу і владі", — зазначив він.
Интересно, с какой радости по мнению "глави Офісу міграційної політики Василя Воскобойника" "талановиті люди з-за кордону" поедут в Украину и в каком количестве, если из Украины может выехать "до двох мільйонів осіб"? И вопрос к турбопатриотам - вы уверены, что "іноземні робітники" будут разговаривать на чистом украинском языке, в т.ч. и между собой? Сколько новых неизвестных слов появится в рідній мові? С этими словами вы будете бороться так же истово, как с русизмами? А если это будут мигранты из стран с высокой рождаемостью? Не боитесь, что по итогам войны через десяток-другой лет украинцы могут стать меньшинством? Це буде перемога? Что скажет экономист шаман? Я, конечно, утрирую, но всё же.
Кстати, в Черкассах от женщины узнал, что их предупредили о штрафах в школе за разговоры детей на переменах на русском языке. Вот не стал уточнять, штрафовать будут школу, учителей или родителей. Это покруче советских методов?