Amethyst написав:[quote="5894367:vadymbanker"]Уже сформировали заявку через персонального менеджера, она так же не понимает почему списали такие проценты, перепроверили всё трижды. Значит что-то ни так если заявку менеджер сформировал, так бы просто так не формировал.
Має значення коли погасили, коли купили, коли списали... особливо важливо не тулити все це разом у пограничний час: з 17 до 20:00
Речь о кредитке АТБ. Купили 9:06 утра в день РД, полностью за кредитные деньги, оставили ₴930 доступных кредитных денег, на утро 9:00 этого же дня РД, был собственный баланс 18 копеек. За день РД карту погасили, с +балансом 18 копеек. Вечером в день РД списывается ₴1.38, покупка облигаций проходит по счету через 4 дня. В следующий РД вместо ₴1.30 как пример, списывается ₴7450. Полный бред. По ред вся хронология аналогичная, всё ок списывается. Не знаю что делать.
И никаких повторных списаний, возвратов не было не протяжении +/- 30 дн до покупки?[/quote]Были покупки за неделю, за две до РД даты. Но всё полностью погашено с +балансом за день до РД даты. И как следствие начинается в РД дату с +балансом новый льготный период.
Sense Bank написав:Kalgan Ні, нарахування відсотків по депозиту не входять до тих операцій, що роблять рахунок активним, відповідно до ДКБО банку.
З повагою, Володимир 💎
Sense Bank, можете підказати, з якого часу сталося покращення, що щомісячна виплата відсотків за депозитом на картковий рахунок не робить його активним, і банк списує комсу з виплачених відсотків Та чи є вичерпний перелік операцій, які роблять рахунок активними ?
Sense Bank, можете підказати, з якого часу сталося покращення, що щомісячна виплата відсотків за депозитом на картковий рахунок не робить його активним, і банк списує комсу з виплачених відсотків Та чи є вичерпний перелік операцій, які роблять рахунок активними ?
Визначення неактивного рахунку було додано в ДКБО в оновленій версії від 21.02.2025. У ньому чітко зазначено, що "Зарахування сум процентів на Рахунок, до якого емітовано Картку, що сплачуються Банком в межах встановлених правовідносин з Клієнтом, не вважається здійсненням фінансових операцій по Рахунку при віднесенні Банком рахунків до неактивних". Додаю посилання на цю версію https://sensebank.ua/storage/files/Publ ... 022025.pdf