Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 жов, 2025 20:14
BBC написав:
А який механізм переходу обслуговування з RED на RED 2.0?
Звертаєтеся до підтримки, вони запускають типову процедуру зміну тарифу через перевипуск картки. Тариф змінюється на наступний день після РД. У застосунку дивитися тарифи -- якщо там "Red 2.0", то все ок, у противному випадку знову треба звертатися до підтримки для перевірки.
Ну зараз хоч є така можливість, раніше її не було.
2
1
Додано: Чет 02 жов, 2025 23:24
Автоматом закрили картки пакету Блек з терміном дії до 09.2025. На валютних мінус, на гривневій плюс в розмірі того мінусу. Думав в додатку купити, обнулити і закрити. А дзуськи. Карток немає, а з рахунками так не працює. "Ідіть в касу, вносьте валюту і закривайте"...
1
Додано: Чет 02 жов, 2025 23:29
alibob написав:
Автоматом закрили картки пакету Блек з терміном дії до 09.2025. На валютних мінус, на гривневій плюс в розмірі того мінусу.
Ничего не понял. Алка при закрытии сама продала с карты валюту и ещё и в овер?
3
7
Додано: Чет 02 жов, 2025 23:36
Ні. Були валютні з -$2 та -2€. Давно колись влупили коміс за "транскордонний переказ", хоча поповнював тут, з "українського пейпела", тобто коли він вже тут був офіційно. Але...
Намагався "показати активність" по валютним рахункам. Чорна гривнева кожного місяця свої 25 операцій робила. Тепер вирішив закрити всі. Не встиг.
Тобто зараз щоб закрити рахунки треба топати в касу.
1
Додано: Чет 02 жов, 2025 23:45
alibob написав:
Тобто зараз щоб закрити рахунки треба топати в касу.
Что валюта покупается только на карту - есть такое по жизни. А Вайт нынче удалённо не открыть? У него первый месяц шаровый. Или теперь его не открыть потому, что счета от Блека ещё есть?
