|
|
О.Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 31 сер, 2025 23:45
Amethyst написав:
можна ))
Дякую
. Ну помилився я в назві трохи, а ви відразу давай знущатися ))
-
посетитель
-
-
- Повідомлень: 1515
- З нами з: 22.12.18
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 228 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|14773
|3898837
|
|
|16
|26173
|