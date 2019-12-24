RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1493149414951496

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 20:14

Re: Sense Bank

  BBC написав:А який механізм переходу обслуговування з RED на RED 2.0?
Звертаєтеся до підтримки, вони запускають типову процедуру зміну тарифу через перевипуск картки. Тариф змінюється на наступний день після РД. У застосунку дивитися тарифи -- якщо там "Red 2.0", то все ок, у противному випадку знову треба звертатися до підтримки для перевірки.

Ну зараз хоч є така можливість, раніше її не було.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6366
З нами з: 08.03.18
Подякував: 583 раз.
Подякували: 1139 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 23:24

Автоматом закрили картки пакету Блек з терміном дії до 09.2025. На валютних мінус, на гривневій плюс в розмірі того мінусу. Думав в додатку купити, обнулити і закрити. А дзуськи. Карток немає, а з рахунками так не працює. "Ідіть в касу, вносьте валюту і закривайте"...
alibob
 
Повідомлень: 712
З нами з: 31.01.18
Подякував: 169 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 23:29

Re: Sense Bank

  alibob написав:Автоматом закрили картки пакету Блек з терміном дії до 09.2025. На валютних мінус, на гривневій плюс в розмірі того мінусу.

Ничего не понял. Алка при закрытии сама продала с карты валюту и ещё и в овер? :shock:
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5979
З нами з: 23.03.18
Подякував: 75 раз.
Подякували: 735 раз.
 
Профіль
 
3
7
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 23:36

Ні. Були валютні з -$2 та -2€. Давно колись влупили коміс за "транскордонний переказ", хоча поповнював тут, з "українського пейпела", тобто коли він вже тут був офіційно. Але...
Намагався "показати активність" по валютним рахункам. Чорна гривнева кожного місяця свої 25 операцій робила. Тепер вирішив закрити всі. Не встиг.
Тобто зараз щоб закрити рахунки треба топати в касу.
alibob
 
Повідомлень: 712
З нами з: 31.01.18
Подякував: 169 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 23:45

Re: Sense Bank

  alibob написав:Тобто зараз щоб закрити рахунки треба топати в касу.

Что валюта покупается только на карту - есть такое по жизни. А Вайт нынче удалённо не открыть? У него первый месяц шаровый. Или теперь его не открыть потому, что счета от Блека ещё есть?
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5979
З нами з: 23.03.18
Подякував: 75 раз.
Подякували: 735 раз.
 
Профіль
 
3
7
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 11:25

  Striker написав:Питання представнику.
1. Якщо повністю закрити пакет White, то куди підуть виплати по ОВДП?
2. Якщо відкрити поточний рахунок в грн, то обслуговування буде безкоштовно? І щоб перевести виплати по ОВДП на цей рахунок потрібно буде писати в підтримку?

Шановний Зоряний лорд чи Банківський лицар, ви дасте відповідь на питання?
Striker
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 3271
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3676 раз.
Подякували: 5917 раз.
 
Профіль
 
38
20
38
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 11:38

  Striker написав:
  Striker написав:Питання представнику.
1. Якщо повністю закрити пакет White, то куди підуть виплати по ОВДП?
2. Якщо відкрити поточний рахунок в грн, то обслуговування буде безкоштовно? І щоб перевести виплати по ОВДП на цей рахунок потрібно буде писати в підтримку?

Шановний Зоряний лорд чи Банківський лицар, ви дасте відповідь на питання?

1.Виплата по ОВДП, що куплені через Сенс іде туди, куди ви ж САМІ і вкажете: на Ред, поточн рах, на Хамон...
(стара)Виплата по ОВДП, що куплені (колись) через Дію, ідуть на єПідтримку... а далі куди хочте перекидуйте.
(нові) Виплати по ОВДП, що куплені нещодавно через Дію на чужу Дія.Картку можуть бути переоформлені на виплату через Чат на будь-який ваш рах в ССА.
Але чо переоформювати то?! Обирайте в Діє Моню, він б̶е̶з̶л̶і̶м̶ 400К перекидує на однаковий ІПН :idea:
Але якщо у вас таки мульони літають, то дійсно треба чуток розмежувати потоки на різні банки! :wink:
2. Все нашару, крім зняття у касі
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6708
З нами з: 05.05.21
Подякував: 516 раз.
Подякували: 1328 раз.
 
Профіль
 
4
1
1
11
  #<1 ... 1493149414951496
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Кочевник і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 125, 126, 127
Фантом » Вів 24 гру, 2019 15:30
1260 315773
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 сер, 2025 23:45
посетитель
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 11:52
16 28007
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 тра, 2025 14:27
yverstiuk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (2652)
03.10.2025 12:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.