Та нормальна АТБ карта.
Нічим не відрізняється від ред 2.0, окрім щомісячного безкоштовного ліміту на зняття готівки в банкоматах. 20тис проти 50тис в ред
Додано: П'ят 03 жов, 2025 20:07
Додано: П'ят 03 жов, 2025 20:10
А что в примечании 12 не понятно? Любой P2P на карту украинского банка своих идёт с нулевым комисом карты (!). Но есть ещё комис сервиса-толкучки SSA, он уже в тарифах SSA. По-идее, в SSA показывают суммарный карты и сервиса. Разве не совпадает с тарифами? Давно ж так в тарифах всех дебетовых (а RED 2.0 за свои недавно приравняли к дебетовым) карт прописано. Начиная с появления пакеток, так точно.
Додано: П'ят 03 жов, 2025 20:32
Розрахувався Хамоном (телефоном) в атб, отримав на горіхи 0.5% за продукти, але не отримав 0.5% за "оплату гаджетом", хоча обидві категориї активовані.
Так повинно бути? Сума невелика, просто цікаво
Додано: П'ят 03 жов, 2025 20:40
У большинства прямо в SSA в описании категории "оплата гаджетом" написано, что она не распространяется, если на этот MCC выбрана другая категория повышенного кэшбека. У кого не написано, тому ... нужно потребовать, чтобы написали.
Додано: П'ят 03 жов, 2025 20:53
Из любопытства открыл себе и долларовый текущий. Да, прикольно, уже можно и его для валютообмена указывать. Удивительно, что это у Алки сдохло. Ещё годик назад сопротивлялась всеми конечностями делать с текущими счетами что-то, кроме переводов. Тогда получается, что и для закрытия долгов по Блеку новая пакетка ни к чему. Если, конечно, SSA не заартачится делать перевод на счёт закрытой карты.
P.S. после того, как добавился этот счёт, почему-то счёт ФОП переехал на первое место. И фиг его оттуда сковырнёшь обратно вниз: в диалоге перемены мест можно продукты пальцем повозить, но нажимаешь на Save и видишь, что ничего не изменилось. Точнее, не совсем. Галки "не показывать" запоминаются и счёт из видимых на центральном экране таки исчезает. А вот порядок изменить - зуськи. У всех так нынче?
Додано: П'ят 03 жов, 2025 21:26
Додано: П'ят 03 жов, 2025 21:35
Додано: П'ят 03 жов, 2025 21:37
Додано: П'ят 03 жов, 2025 21:41
