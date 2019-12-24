Додано: П'ят 03 жов, 2025 20:53

citramon написав: Сьогодні успішно продавав валюту з поточного на гривневу карту.

Из любопытства открыл себе и долларовый текущий. Да, прикольно, уже можно и его для валютообмена указывать. Удивительно, что это у Алки сдохло. Ещё годик назад сопротивлялась всеми конечностями делать с текущими счетами что-то, кроме переводов. Тогда получается, что и для закрытия долгов по Блеку новая пакетка ни к чему. Если, конечно, SSA не заартачится делать перевод на счёт закрытой карты.P.S. после того, как добавился этот счёт, почему-то счёт ФОП переехал на первое место. И фиг его оттуда сковырнёшь обратно вниз: в диалоге перемены мест можно продукты пальцем повозить, но нажимаешь на Save и видишь, что ничего не изменилось. Точнее, не совсем. Галки "не показывать" запоминаются и счёт из видимых на центральном экране таки исчезает. А вот порядок изменить - зуськи. У всех так нынче?