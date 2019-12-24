Sense Bank
Додано: П'ят 10 жов, 2025 12:21
asti написав:
Так, не позаздриш тим кому сьогодні - завтра - післязавтра потрібно кредитку у грейс гасити!
А я учора після обіду ще встиг вихопити новий папір
у додатку - то й не знаю радіти зараз чи засмучуватись...
якраз приклад, чому погашення в останній день інколи може привести до сюрпризів
Shaman
Додано: П'ят 10 жов, 2025 12:26
Amethyst
Фінансовий гуру Finance.ua
Додано: П'ят 10 жов, 2025 14:09
wild.tomcat написав:
я б все ж дозволив би собі з вами не погодитися. все таки банк працює з досить чутливою інформацією, щоб розміщувати її де йому заманеться. можете навести приклади банків, що мають дату "там"?
Даже госреестры
давно можно
. Что о частных лавочках говорить?
moveton
Додано: П'ят 10 жов, 2025 15:28
затягується відновлення.
Щось дуже серйозне, в кого є інфа? Починати вже хвилюватися?
edgar_po
Додано: П'ят 10 жов, 2025 15:31
edgar_po написав:
Починати вже хвилюватися?
Если это поможет...
Сибарит
Форумчанин року
Додано: П'ят 10 жов, 2025 15:34
edgar_po написав:
затягується відновлення.
Щось дуже серйозне, в кого є інфа?
Починати вже хвилюватися?
Рано хвилюватися. Оплата через ApplePay спрацювала щойно (поповнення телефону в додатку Київстару).
Navegantes
Додано: П'ят 10 жов, 2025 15:46
Navegantes написав: edgar_po написав:
затягується відновлення.
Щось дуже серйозне, в кого є інфа?
Починати вже хвилюватися?
Рано хвилюватися. Оплата через ApplePay спрацювала щойно (поповнення телефону в додатку Київстару).
але ж гроші з карти зняти та розрахуватися в магазині картою, неможливо
можливо Pay працює поки що.
edgar_po
Додано: П'ят 10 жов, 2025 15:50
Вже додаток пише, що після 16-15 все запрацює...
Watcher
Додано: П'ят 10 жов, 2025 15:51
Watcher написав:
Вже додаток пише, що після 16-15 все запрацює...
так, додаток "зашевелився".
edgar_po
Додано: П'ят 10 жов, 2025 15:52
edgar_po написав: Navegantes написав: edgar_po написав:
затягується відновлення.
Щось дуже серйозне, в кого є інфа?
Починати вже хвилюватися?
Рано хвилюватися. Оплата через ApplePay спрацювала щойно (поповнення телефону в додатку Київстару).
але ж гроші з карти зняти та розрахуватися в магазині картою, неможливо
можливо Pay працює поки що.
Про зняття, оплату в магазинах зрозуміло. Pay ще якийсь час тому не працював навіть на описану мною операцію. Тому, сподіваюсь, що поступово відновлюється робота.
Navegantes
