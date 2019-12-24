RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1506150715081509>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 12:21

  asti написав:Так, не позаздриш тим кому сьогодні - завтра - післязавтра потрібно кредитку у грейс гасити!
А я учора після обіду ще встиг вихопити новий папір
у додатку - то й не знаю радіти зараз чи засмучуватись...

якраз приклад, чому погашення в останній день інколи може привести до сюрпризів :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10031
З нами з: 29.09.19
Подякував: 784 раз.
Подякували: 1661 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 12:26

Re: Sense Bank

  Shaman написав:що там Кредо

см. viewtopic.php?p=5897436#p5897436
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6730
З нами з: 05.05.21
Подякував: 518 раз.
Подякували: 1335 раз.
 
Профіль
 
5
1
1
11
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 14:09

  wild.tomcat написав:я б все ж дозволив би собі з вами не погодитися. все таки банк працює з досить чутливою інформацією, щоб розміщувати її де йому заманеться. можете навести приклади банків, що мають дату "там"?

Даже госреестры давно можно. Что о частных лавочках говорить?
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6023
З нами з: 23.03.18
Подякував: 76 раз.
Подякували: 740 раз.
 
Профіль
 
3
7
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 15:28

затягується відновлення.
Щось дуже серйозне, в кого є інфа?
Починати вже хвилюватися?
edgar_po
 
Повідомлень: 570
З нами з: 09.04.16
Подякував: 46 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 15:31

Re: Sense Bank

  edgar_po написав:Починати вже хвилюватися?

Если это поможет... :)
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8955
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6485 раз.
Подякували: 21660 раз.
 
Профіль
 
133
82
38
2
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 15:34

  edgar_po написав:затягується відновлення.
Щось дуже серйозне, в кого є інфа?
Починати вже хвилюватися?


Рано хвилюватися. Оплата через ApplePay спрацювала щойно (поповнення телефону в додатку Київстару).
Navegantes
 
Повідомлень: 471
З нами з: 22.02.23
Подякував: 13 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 15:46

  Navegantes написав:
  edgar_po написав:затягується відновлення.
Щось дуже серйозне, в кого є інфа?
Починати вже хвилюватися?


Рано хвилюватися. Оплата через ApplePay спрацювала щойно (поповнення телефону в додатку Київстару).


але ж гроші з карти зняти та розрахуватися в магазині картою, неможливо

можливо Pay працює поки що.
edgar_po
 
Повідомлень: 570
З нами з: 09.04.16
Подякував: 46 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 15:50

Робота додатку

Вже додаток пише, що після 16-15 все запрацює...
Watcher
 
Повідомлень: 2203
З нами з: 31.05.09
Подякував: 219 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 15:51

  Watcher написав:Вже додаток пише, що після 16-15 все запрацює...

так, додаток "зашевелився".
edgar_po
 
Повідомлень: 570
З нами з: 09.04.16
Подякував: 46 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 15:52

  edgar_po написав:
  Navegantes написав:
  edgar_po написав:затягується відновлення.
Щось дуже серйозне, в кого є інфа?
Починати вже хвилюватися?


Рано хвилюватися. Оплата через ApplePay спрацювала щойно (поповнення телефону в додатку Київстару).


але ж гроші з карти зняти та розрахуватися в магазині картою, неможливо

можливо Pay працює поки що.


Про зняття, оплату в магазинах зрозуміло. Pay ще якийсь час тому не працював навіть на описану мною операцію. Тому, сподіваюсь, що поступово відновлюється робота.
Navegantes
 
Повідомлень: 471
З нами з: 22.02.23
Подякував: 13 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
 
1
1
