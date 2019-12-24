|
Sense Bank
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 жов, 2025 15:02
Sense Bank написав:Искатель
Так, зняття/поповнення сейфу підійде 👌
Основні операції які враховуються для того щоб не списалася плата:
Плата за запит залишку в банкоматі
Переказ коштів з рахунку/картки в тому числі з дохідного сейфу і на дохідний сейф
Видача готівки з рахунку в касі банку (депозит/ФГВФО)
Reversal (повернення коштів)
Готівкове поповнення карткового рахунку
Безготівкове поповнення основного карткового рахунку
Покупка
Зняття готівки в банкоматі
Зняття готівки в терміналі
Поповнення через POS
Поповнення через банкомат
Списання переказу з картки на карту всередині банку
Зарахування переказу з картки на картку (усередині банку)
Поповнення через касу
Поповнення карткового рахунку через термінали
Зарахування зарплати/аванса на картковий рахунок
Поповнення карткового рахунку через Sense
Зарахування пенсій
Гасіння прострочених штрафних %% за прострочений кредит
Зарахування переказу з картки на картку
Переказ з картки на картку
Видача готівки з рахунку в касі банку
З повагою, Андрій 💙
Когда этот вопрос на этом форуме поднимался предыдущий раз, представитель приносил этот же список.
Мой вопрос, "а почему в списке нет пункта "зачисление стипендии"?" представитель проигнорировал.
Поэтому, если здесь есть студенты со стипендиальными картами сенс-банка, обратите внимание: выплата стипендии не считается активностью!
Додано: Вів 21 жов, 2025 15:50
Дивно, що на Red 2.0 не можу перекинути ліміт з інших кредиток. Дайте ліміт!
Додано: Вів 21 жов, 2025 15:51
Striker написав:
Дивно, що на Red 2.0 не можу перекинути ліміт з інших кредиток. Дайте ліміт!
Якщо ви тільки-но оформили картку RED 2.0, то перекинути на неї ліміт буде недоступно протягом 10 днів з відкриття, після чого можна буде це зробити 🙌🏻
З повагою, Володимир 💎
Додано: Вів 21 жов, 2025 15:52
Sense Bank
Зрозумів, дякую.
Додано: Суб 25 жов, 2025 03:09
вдруг насыпали 2К на хамелеон к уже существующей RED 2.0
Я так понимаю, можно как-то перераспределить это на RED или не?
По хамелеону ж те же 100грн РКО платить нужно будет если юзать?
В чем плюсы карты? Есть лучшее применение чем определение mcc кодов с нулевым балансом?
Додано: Суб 25 жов, 2025 08:51
emeta написав:вдруг насыпали 2К на хамелеон к уже существующей RED 2.0
Я так понимаю, можно как-то перераспределить это на RED или не?
По хамелеону ж те же 100грн РКО платить нужно будет если юзать?
В чем плюсы карты? Есть лучшее применение чем определение mcc кодов с нулевым балансом?
За такси на вокзал 50% скидка. Ну и в качестве дебетки нужна какая-то карта - принять деньги, отправить, снять нал.
