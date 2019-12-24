|
Sense Bank
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 жов, 2025 15:44
lloydbanksua написав:emeta
Можно. Только если ред недавно открыли, то в течении 10 дней после открытия нельзя будет "перекинуть" лимит. А так, раз в сутки, можно менять по всем картам.
якщо є кредліміт, то казали, що в 0 не дасть - якийсь 500 грн залишить.
1
4
5
Додано: Суб 25 жов, 2025 15:49
Её можно закрыть и этот остаток перекинуть. Я так недавно с ред и делал, только в моем случае не давало 1000 грн. перекинуть.
