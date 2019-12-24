RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1513151415151516

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 14:00

Re: Sense Bank

  Striker написав:Зміна рахунку відбудеться без проблем, якщо я купив у Дії. В даному випадку я купив у Сенс банку, і під час введення адміністрації і процесу ліквідації в мене є сумніви, що зміна рахунку відбудеться без проблем.

"купив у Дії" и "купив у Сенс банку" - это вещи попендикулярные. Дия - это не продавец. Счёт для выплат меняет ДУ у которого бумаги сейчас висят. Если в Дии куплены у Сенса и при этом нет проблем с изменением счёта, значит с этим нет проблем и при других способах покупки у Сенса.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6093
З нами з: 23.03.18
Подякував: 78 раз.
Подякували: 752 раз.
 
Профіль
 
3
7
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 14:52

Re: Sense Bank

  Striker написав:Я просто не встигаю вивести зайві 200к грн із 800к, і вони просто пропадають. Бо ФГВФО гарантує тільки 600к по завершенню воєнного стану через 3 місяці.
cогласно законодательства Украины вот те самые 200к не пропадают - вы как кредитор банка имеете право подать ликвид.комиссии когда она начнет свою работу свои кредиторские требования их поставят в очередь (не помню точно но кажется в четвертую) и они будут погашаться из ликвидационной массы после погашения всех предыдущих очередей. В случае если ликвидационной массы окажется не достаточно для удовлетворения вашей очереди - то опять таки по законодательству Украины - ваши требования будут признаны погашенными ;) - такой Закон. Кстати насколько я помню банки где черед до 4й очереди доходил были (хотя чаще таки нет ;()
WallNutPen
 
Повідомлень: 1478
З нами з: 08.06.20
Подякував: 42 раз.
Подякували: 461 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 16:33

Re: Sense Bank

  Striker написав:2. Якщо різні ОВДП, 400к виплати сьогодні, і 400к через 2 тижні, то перші 400к підпадають під фонд, а наступні ОВДП перейдуть під інший банк на вибір чи як? Виплата ОВДП ж гарантується державою, на збанкрутілий банк виплата не піде?

Тут не очень понятно что имеется в виду в отношении ВА. Что она вводится в условном "сегодня?" Я в законе "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" вижу следующее:
5. Під час тимчасової адміністрації не здійснюється:
1) задоволення вимог вкладників та інших кредиторів банку;
...
6. Обмеження, встановлене пунктом 1 частини п’ятої цієї статті, не поширюється на зобов’язання банку щодо:
...
5) виконання операцій з виплати переказу коштів фізичних та юридичних осіб, що надійшли на їхні рахунки з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку;

Т.е. выплата по ОВГЗ после введения ВА скорее всего на его счёт всё таки пройдёт (с чего бы вдруг "на збанкрутілий банк виплата не піде"? Выплата гарантируется, а как её владелец бумаги получит - это уже его проблема), но эти деньги дальше можно переводить, как обычно и ФГВФЛ и расчётов с прочими кредиторами банка они не касаются.

Ну и таки да скорее всего ДУ никто блокировать не будет (а если будут, то скорее всего деньги зависнут в ДУ и вопрос о выводе из банка опять же не возникнет) и за две недели счёт можно и поменять.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6093
З нами з: 23.03.18
Подякував: 78 раз.
Подякували: 752 раз.
 
Профіль
 
3
7
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 17:32

Всім дякую. Зупинюсь на варіанті - можна хоч мільйон, тільки не в одну дату, краще різні облігації і дати виплат, і не більше 600к (з урахуванням суми на рахунках в банку). А ще краще в декількох банках. Сенс просто найзручніший.
Striker
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 3290
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3683 раз.
Подякували: 5919 раз.
 
Профіль
 
38
20
38
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 10:33

  Solar_simfi написав:З 1 листопада припиняється підрахунок операцій для виконання умов безоплатності.

Часом цю радість не відтермінували ще ?
flysoulfly
 
Повідомлень: 6009
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1913 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 12:12

  Striker написав: Сенс просто найзручніший.
:mrgreen:
Був
flysoulfly
 
Повідомлень: 6009
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1913 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 12:17

  flysoulfly написав:
  Solar_simfi написав:З 1 листопада припиняється підрахунок операцій для виконання умов безоплатності.

Часом цю радість не відтермінували ще ?

Жодних змін не відбулося, з 1 листопада кількість покупок не враховуватиметься для виконання умов безкоштовного користування пакетом послуг 👌🏻

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13203
З нами з: 18.02.13
Подякував: 185 раз.
Подякували: 1432 раз.
 
Профіль
 
2
2
2
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 13:00

  Sense Bank написав:
  nord5051 написав:Когда банк планирует выпуск карточек "ДИЯ"? или подскажите другой путь военных облигаций через предложения ДИЯ не используя карточку ДИЯ

Вітаю!

Ми вже працюємо над впровадженням оформлення Дія.Картки у нас, але, поки що точних термінів запуску продукту немає :(
Якщо картку єПідтримка обирали у «Дії» до 11.08 — виплати й надалі надходитимуть на неї

Щодо інших шляхів через Дію, наразі лише один "обхідний" - ви можете обрати Дія.Картку для виплат від іншого банку, але брокером обирати Sense Bank
Без використання Дія.Картки, та якщо не обирали для виплат єПідтримку раніше, на жаль, ніяк(

Валерія 🫧

Два місяці питанню, але банк далі "працює"
  Striker написав:Всім дякую. Зупинюсь на варіанті - можна хоч мільйон, тільки не в одну дату, краще різні облігації і дати виплат, і не більше 600к (з урахуванням суми на рахунках в банку). А ще краще в декількох банках. Сенс просто найзручніший.

Раніше можна було користуватись і я також обирав варіант, коли гроші з різних обліг заходили в сенс, а далі розкидав їх як мені було зручно. Зараз це може мати низку додаткових питань.
Ну і накінець неясно, чи готові партнери фінансувати суттєво збільшувану соціалку і бюджетну сферу та забезпечувати сталий курс і прибуток в нац.валюті на рівні +16% в перерахунку через всілякі долари.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7136
З нами з: 19.04.12
Подякував: 109 раз.
Подякували: 1127 раз.
 
Профіль
 
2
4
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 17:07

Re: Sense Bank

  Ой+ написав:Два місяці питанню, але банк далі "працює"

В смысле всего-то два месяца. Кто-то ожидал раньше, чем через годик? Из других банков всё так же после первой четвёрки ещё никто не сделал. ПУМБ так и еПидтримку только с ноября собрался закончить оформлять. Нормальный темп разработки. Не ловля блох, чай. Точнее, может и ловля багов уже, но нам такие подробности не скажут.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6093
З нами з: 23.03.18
Подякував: 78 раз.
Подякували: 752 раз.
 
Профіль
 
3
7
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 17:36

  moveton написав:
  Ой+ написав:Два місяці питанню, але банк далі "працює"

В смысле всего-то два месяца. Кто-то ожидал раньше, чем через годик? Из других банков всё так же после первой четвёрки ещё никто не сделал. ПУМБ так и еПидтримку только с ноября собрался закончить оформлять. Нормальный темп разработки. Не ловля блох, чай. Точнее, может и ловля багов уже, но нам такие подробности не скажут.

Та я думаю, шо чекають, шо Дія(кабмін) грошима поділиться на випуск, але не на тих напали. Ну а клієнти то таке :P :P
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6746
З нами з: 05.05.21
Подякував: 518 раз.
Подякували: 1339 раз.
 
Профіль
 
5
1
1
12
  #<1 ... 1513151415151516
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 125, 126, 127
Фантом » Вів 24 гру, 2019 14:30
1261 324678
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 жов, 2025 08:20
Ірина_
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 10:52
16 31006
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 тра, 2025 13:27
yverstiuk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15159)
29.10.2025 17:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.