Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

О.Bank 2.6 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
4
2- Погане. Некомпетентне.
17%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
1
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 23:45

  Amethyst написав:можна ))


Дякую :). Ну помилився я в назві трохи, а ви відразу давай знущатися ))
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 09:20

Форумчани!

Маємо топновину для вкладників. У програмі «Бонус до депозиту» з’явився новий учасник — це мобільний O.Bank, що працює на ліцензії Ідея Банку.

Зображення

Відкриваючи гривневий «О.Депозит» на суму від 100 000 грн на 6, 9 або 12 місяців, ви отримуєте бонус до ставки банку — від 0,4% до 1%. Кошти виплачуються в гривні.

Щоб отримати бонус:

1️⃣ Заповніть заявку на сайті Finance.ua.
2️⃣ Підтвердьте розміщення депозиту.

Деталі акції тут
