|
|
|
Sense Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 гру, 2025 22:06
moveton написав: klug написав:
РД буде датою відкриття договору, фактичного відкриття кредитної лінії? СЕП на погашення має відлежатися чи можна і у РД до 18:00 присилати?
РД - это активации карты.
Тут помилилися трішки) Розрахункова дата визначається датою оформлення договору.
Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️
P.S.: До відома пана moveton, в таких кількостях алкоголь не вживаємо 😉
-
Sense Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 13222
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 185 раз.
- Подякували: 1436 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
2
Додано: Сер 10 гру, 2025 22:17
Sense Bank написав:
Тут помилилися трішки) Розрахункова дата визначається датою оформлення договору.
Посыпал голову пеплом
Sense Bank написав:
P.S.: До відома пана moveton, в таких кількостях алкоголь не вживаємо 😉
Может быть. Я просто смотрю, что над моим вопросом
уже три недели думать приходится. Значит в одну поллитру уложиться не получилось
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 6264
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 85 раз.
- Подякували: 770 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
7
Додано: Сер 10 гру, 2025 22:22
Ой+ написав:
Якщо має максимальних 50К КЛ, то купляєте папери, які дають +500/міс -100=+400.
Принципова позиція: "краще 400 втратити ніж 100 заплатити"
Ви таки думаєте, що мені з порогу дадуть макс. КЛ?
-
klug
-
-
- Повідомлень: 8966
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 382 раз.
- Подякували: 1270 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Сер 10 гру, 2025 22:32
klug написав: Ой+ написав:
Якщо має максимальних 50К КЛ, то купляєте папери, які дають +500/міс -100=+400.
Принципова позиція: "краще 400 втратити ніж 100 заплатити"
Ви таки думаєте, що мені з порогу дадуть макс. КЛ?
Тут достатньо лояльний скоринг... ну якщо зеленений рейтинг в УБКІ
-
Amethyst
-
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 6775
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 523 раз.
- Подякували: 1348 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
1
1
12
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1262
|341056
|
Суб 06 гру, 2025 18:24
nord
|
|16
|35636
|
|