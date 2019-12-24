|
Sense Bank
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Додано: П'ят 12 гру, 2025 17:09
Navegantes написав:
Не зовсім розумію як можна не включати надходження в РД в розрахунок по цій даті, якщо кошти зараховано.
У НБУ не регламент, а какие-то там требования по распределению по счёту, почему-то мешающие Алке считать по состоянию на раньше, чем 19:00. Регламент у Алки. Ну сейчас же не включают то, что в РД зашло в промежутке 19:00-24:00. Какой НБУ запрещает точно так же не включать прямо с начала РД? Более того, если по тексту пушика, так оно и должно считаться.
3
7
Додано: Нед 14 гру, 2025 12:24
moveton написав: Navegantes написав:
Не зовсім розумію як можна не включати надходження в РД в розрахунок по цій даті, якщо кошти зараховано.
У НБУ не регламент, а какие-то там требования по распределению по счёту, почему-то мешающие Алке считать по состоянию на раньше, чем 19:00. Регламент у Алки. Ну сейчас же не включают то, что в РД зашло в промежутке 19:00-24:00. Какой НБУ запрещает точно так же не включать прямо с начала РД? Более того, если по тексту пушика, так оно и должно считаться.
"Дело ясное, что дело темное")
