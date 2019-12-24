RSS
Sense Bank
  #<1 ... 1528152915301531

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 17:09

Re: Sense Bank

  Navegantes написав:Не зовсім розумію як можна не включати надходження в РД в розрахунок по цій даті, якщо кошти зараховано.

У НБУ не регламент, а какие-то там требования по распределению по счёту, почему-то мешающие Алке считать по состоянию на раньше, чем 19:00. Регламент у Алки. Ну сейчас же не включают то, что в РД зашло в промежутке 19:00-24:00. Какой НБУ запрещает точно так же не включать прямо с начала РД? Более того, если по тексту пушика, так оно и должно считаться.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6278
З нами з: 23.03.18
Подякував: 86 раз.
Подякували: 771 раз.
 
Профіль
 
3
7
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 12:24

  moveton написав:
  Navegantes написав:Не зовсім розумію як можна не включати надходження в РД в розрахунок по цій даті, якщо кошти зараховано.

У НБУ не регламент, а какие-то там требования по распределению по счёту, почему-то мешающие Алке считать по состоянию на раньше, чем 19:00. Регламент у Алки. Ну сейчас же не включают то, что в РД зашло в промежутке 19:00-24:00. Какой НБУ запрещает точно так же не включать прямо с начала РД? Более того, если по тексту пушика, так оно и должно считаться.


"Дело ясное, что дело темное")
Navegantes
 
Повідомлень: 580
З нами з: 22.02.23
Подякував: 15 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
 
2
1
