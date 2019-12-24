RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1529153015311532

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 16:27

  -VICTOR- написав:maniachello і нам тут напишіть...бо то дууже цікаво як закритий кредит пройшов реінкарнацію :roll: чарівники - смузісти блін...


наслаждайтесь

Лично я в шоке :shock: :shock: :shock:

Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 17:36

maniachello
Тобто погашення таки зараховано.
Але сам рахунок не було закрито за якимось додатковими внутрішніми причинами від Альфи?

Думаю, що опісляяя всьго цього гармидеру треба злупити з Сенса довідку про відсутність заборгованості і закриття рахунку :wink:
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 20:05

Re: Sense Bank

  Amethyst написав:Тобто погашення таки зараховано

Не погашення, а прощення. фрідман пробачив 20% боргу, а держава тепер виходить на сцену і така: "бринь-бринь-бринь "So I dub thee unforgiven"
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 20:26

  klug написав:
  Amethyst написав:Тобто погашення таки зараховано

Не погашення, а прощення. фрідман пробачив 20% боргу, а держава тепер виходить на сцену і така: "бринь-бринь-бринь "So I dub thee unforgiven"
Ааа, Ненька грає Фагора/Діджея у п'єсі про Міху-2016 ! :shock:
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 11:56

  klug написав:
  Amethyst написав:Тобто погашення таки зараховано

Не погашення, а прощення. фрідман пробачив 20% боргу, а держава тепер виходить на сцену і така: "бринь-бринь-бринь "So I dub thee unforgiven"

По цьому прощенню потрібно було задекларувати дохід і сплатити податок, я зокрема так і зробив. От якщо прощення відміняється, то як тоді щодо податку?
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 12:56

Підкажіть, за карткою АТБ йдуть або бонусні 2% КБ на суми 350+, або КБ у категорії продукти для 350- чи може воно комбінується для 350+ як у Ломбарді?
Використані місцеві горіхи світяться у податковій чи це фантики?

Ті копійки, що Сенс нараховує у пільговому, входять у наступний пільговий чи треба закидувати на них додатково чи взагалі виходити у 0?
