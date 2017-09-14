SATAN написав: Вангую, будемо воювати до кiнця. Або ми, або вони... Перемир`я? Можливе, так. Потiм - все спочатку, з бiльшою силою.
якщо такий розклад то виграють вони бо ми раніше закінчимось. Це арифметика.) Но арифметику заборонять. На рахунок Рембів в підвалі) це логічна помилка. Мозок відмовляється чіико мислити коли багато непрогнозованої хаотичності. Но чим дальше від переднього краю, і глибше в бункер) тим шанси вищі. Понятно що підвал треба шукати подальше від командного пункту і артилерії . Я вже був в підвалах кп, які виявляли, таке собі задоволення і отриманий досвід на практиці не примінимий.
Потужному такий варіант підходить, псевдотурбопатріти на це і розраховують. Ніякого мирного договору "бо це капітуляція" - тільки такий шлях.
Кожен п’ятий українець — ветеран або член родини захисника. Таку реальність після завершення активних бойових дій прогнозує Валерій Залужний. Залужний розповів, що, за даними Міністерства у справах ветеранів, станом на липень 2025 року чисельність ветеранів та ветеранок становила 1 млн 560 тис. людей. Відповідно, у разі завершення активних бойових дій чисельність ветеранів значно зросте, оскільки з фронту повернуться військові, що відповідно будуть набувати статусу ветеранів. https://tsn.ua/ukrayina/tsyfra-iaku-var ... 79869.html
Якщо добавити ще простих пенсіонерів та інші категорії утриманців, в тому числі бюджетників у широкому діапазоні, то звичайному простому пересічному треба тягнути чоловік 15-ть зі своїм касовим апаратом. Плюс ще ризики, що якщо буде досягнуто якесь перемир'я, то відбудеться деяка ротація працездатних звідси і утриманців, позбавлених утримання сюда з ЄС. Так що навіть такі кошти, як планує дати ЄС на найближчі 2 роки, потрібні і далі в не менших обсягах, або обвал рівня життя.
SATAN написав:flyman Так, але крок - польске слово. С копейкой, всё просто. Включил МозГ. Погуглил
Копа — это старинная счётно-денежная единица в Восточной и Центральной Европе (особенно в Великом княжестве Литовском и на украинских землях) до XVIII века, равная 60 штукам чего-либо. Она использовалась для подсчёта больших объёмов товаров, но в первую очередь — денег, в частности, пражских грошей (60 грошей составляли 1 пражскую гривну). Позднее «копа грошей» стала эквивалентом 60 литовских грошей, 2,5 золотых или 5/6 талера
Ослику Иа понятно, копа = копейка, отсюда и копить...
Честно? Мне по - что там и как примут. Лишь бы не били! А если и били, то не по морде, мне с людьми надо общаться на своем канале! Как по мне, давно пора вводить в свободное обращение доллар и мозг не парить! И свободное перемещение по всему миру, безо всяких ограничений!
й що ж це за канал?..
а копейка від копа - це лише версія, й то не розповсюджена...