Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 16:16

  Boundless написав:Підкажіть чи загрожує це якимись наслідками. На розрахункову дату забув поповнити ред 2.0 на суму РКО, в розрахункову дату знялись 100 грн. і намалювався баланс -99 грн. В в той же день в 9 вечора сепом закинув 100 грн. Чи не випав я з пільгового періоду?

не мали б випасти...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11119
З нами з: 29.09.19
Подякував: 797 раз.
Подякували: 1691 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 16:58

  Boundless написав:Підкажіть чи загрожує це якимись наслідками. На розрахункову дату забув поповнити ред 2.0 на суму РКО, в розрахункову дату знялись 100 грн. і намалювався баланс -99 грн. В в той же день в 9 вечора сепом закинув 100 грн. Чи не випав я з пільгового періоду?
Оце і є овер на 1 день. Але ви залишилися в грейсі. Якусь +1 копієчку таки нарахують в наступну РД
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6788
З нами з: 05.05.21
Подякував: 525 раз.
Подякували: 1351 раз.
 
Профіль
 
5
1
1
12
