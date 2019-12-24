|
Sense Bank
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 гру, 2025 14:44
ternofond написав:
Питання по РКО. По хамелеону сьогодні погашена заборгованість. РД в карти 2 число. Якщо 1 числа будуть витрати більше 50 грн., то 2 числа нарахують 100 грн., чи РД тоді буде 2 числа наступного місяця?
Заборгованість для списання РКО підраховується по рахунку, тож ці витрати за 1 січня не встигнуть пройти по рахунку й 100 грн списано не буде ✅
З повагою, Володимир 💎
