|
|
|
Sense Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 січ, 2026 12:04
Amethyst написав:
Привіт
Arien написав: Solar_simfi написав:
з Привітами
А что это за зверь, напомните, пожалуйста?
-- це кешбек-програма у Привата, де дууже часто бувать КБ 3-5-10% за кредитні... (навіть от 17% індівідуально) на 10-30-60дн. Причому Приват чекає, коли інші банки роздадуть свій КБ і десь з 5..10 числа може втулити свій, підвищений.
У Алки (як і у ПУМБа, А-банка, Моні) КБ-програми здулися реально до 1..2% і шось галімого типа химчистки на 6%
Але у Алки є 6..7 категорій КБ і шарова миттєва розстрочка на 3 (по суті до 4х) міс від 1000грн, яка сьогодні еквівалентна, так би мовити, +3% розтермінованого КБ
Приват цього місяця на диво оперативно видав привіти, причому дуже непогано, але на 1% менше як минулого.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 7232
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 1152 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
Додано: П'ят 02 січ, 2026 17:27
Ой+ написав: Amethyst написав:Привіт
-- це кешбек-програма у Привата, де дууже часто бувать КБ 3-5-10% за кредитні... (навіть от 17% індівідуально) на 10-30-60дн. Причому Приват чекає, коли інші банки роздадуть свій КБ і десь з 5..10 числа може втулити свій, підвищений.
У Алки (як і у ПУМБа, А-банка, Моні) КБ-програми здулися реально до 1..2% і шось галімого типа химчистки на 6%
Але у Алки є 6..7 категорій КБ і шарова миттєва розстрочка на 3 (по суті до 4х) міс від 1000грн, яка сьогодні еквівалентна, так би мовити, +3% розтермінованого КБ
Приват цього місяця на диво оперативно видав привіти, причому дуже непогано, але на 1% менше як минулого.
Так. Мені теж Привіти швидко залетіли:Дім_та_Ремонт - 5%, АЗС - 6%, Аптека - 5%, Краса - 5%.
От Гастроному немає
-
Amethyst
-
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 6805
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 525 раз.
- Подякували: 1357 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
1
1
12
Додано: П'ят 02 січ, 2026 19:17
Amethyst написав: Ой+ написав: Amethyst написав:Привіт
-- це кешбек-програма у Привата, де дууже часто бувать КБ 3-5-10% за кредитні... (навіть от 17% індівідуально) на 10-30-60дн. Причому Приват чекає, коли інші банки роздадуть свій КБ і десь з 5..10 числа може втулити свій, підвищений.
У Алки (як і у ПУМБа, А-банка, Моні) КБ-програми здулися реально до 1..2% і шось галімого типа химчистки на 6%
Але у Алки є 6..7 категорій КБ і шарова миттєва розстрочка на 3 (по суті до 4х) міс від 1000грн, яка сьогодні еквівалентна, так би мовити, +3% розтермінованого КБ
Приват цього місяця на диво оперативно видав привіти, причому дуже непогано, але на 1% менше як минулого.
Так. Мені теж Привіти швидко залетіли:Дім_та_Ремонт - 5%, АЗС - 6%, Аптека - 5%, Краса - 5%.
От Гастроному немає
Юзайте 3-4 ака.
-
lel
-
-
- Повідомлень: 3561
- З нами з: 10.12.13
- Подякував: 1107 раз.
- Подякували: 411 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 02 січ, 2026 22:16
Сумно що Сенс на тлі Привату виглядає якось ...слабенько
-
sergia
-
-
- Повідомлень: 631
- З нами з: 14.12.20
- Подякував: 129 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 02 січ, 2026 23:32
Amethyst написав:
Ааа, ну такий депо по закінченню заберете у касі без всяких карток
ну здрасті. точно не в сенсі. сенс не дасть навіть подати заявку на закриття рахунку, який привʼязаний до депо, ця умова перевіряється одразу при подачі заявки. через поточний рахунок у відповідній валюті – спочатку змінити в депозиті рахунок для виплати, а тоді подати заявку на закриття карткового рахунку
-
24589
-
-
- Повідомлень: 267
- З нами з: 08.06.23
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 03 січ, 2026 11:00
Доброго дня, чи можна купити валюту на поточний рахунок фізичної особи у відповідній валюті чи для цього потрібна тільки пакетка типу White?
-
Striker
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 3317
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 3687 раз.
- Подякували: 5920 раз.
-
-
Профіль
-
-
38
20
38
Додано: Суб 03 січ, 2026 11:39
Striker написав:
Доброго дня, чи можна купити валюту на поточний рахунок фізичної особи у відповідній валюті чи для цього потрібна тільки пакетка типу White?
Доброго дня!
Дякуємо за ваше звернення
Обмін доступний:
▪ між поточними та картковими рахунками (дебетними, зарплатними, кредитними) одного клієнта — обмін між двома поточними рахунками недоступний, водночас з поточного рахунку на картку, між картками або навпаки — можливий
З повагою, Анастасія)
-
Sense Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 13234
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 185 раз.
- Подякували: 1439 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
2
Додано: Суб 03 січ, 2026 12:00
lel написав:
Юзайте 3-4 ака.
Пропонуєте дропоферму завести?
-
Boundless
-
-
- Повідомлень: 2332
- З нами з: 12.02.08
- Подякував: 89 раз.
- Подякували: 147 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 03 січ, 2026 12:12
Sense Bank написав: Striker написав:
Доброго дня, чи можна купити валюту на поточний рахунок фізичної особи у відповідній валюті чи для цього потрібна тільки пакетка типу White?
Доброго дня!
Дякуємо за ваше звернення
Обмін доступний:
▪ між поточними та картковими рахунками (дебетними, зарплатними, кредитними) одного клієнта — обмін між двома поточними рахунками недоступний, водночас з поточного рахунку на картку, між картками або навпаки — можливий
З повагою, Анастасія)
...хто на кому стояв?!!
Пропоную отаку редакцію ))
Обмін доступний:
▪ між поточним та картковим рахунками (дебетними, зарплатними, кредитними) одного клієнта;
▪ між картками одного клієнта.
Обмін недоступний:
▪ між двома поточними рахунками.
ПС. Слово "між" ВЖЕ передбачає ото "навпаки"
-
Amethyst
-
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 6805
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 525 раз.
- Подякували: 1357 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
1
1
12
Додано: Суб 03 січ, 2026 12:43
Amethyst написав: Sense Bank написав: Striker написав:
Доброго дня, чи можна купити валюту на поточний рахунок фізичної особи у відповідній валюті чи для цього потрібна тільки пакетка типу White?
Доброго дня!
Дякуємо за ваше звернення
Обмін доступний:
▪ між поточними та картковими рахунками (дебетними, зарплатними, кредитними) одного клієнта — обмін між двома поточними рахунками недоступний, водночас з поточного рахунку на картку, між картками або навпаки — можливий
З повагою, Анастасія)
...хто на кому стояв?!!
Пропоную отаку редакцію ))
Обмін доступний:
▪ між поточним та картковим рахунками (дебетними, зарплатними, кредитними) одного клієнта;
▪ між картками одного клієнта.
Обмін недоступний:
▪ між двома поточними рахунками.
ПС. Слово "між" ВЖЕ передбачає ото "навпаки"
Дякуємо, що звернули увагу завжди приємно отримувати відгуки, які допомагають робити пояснення ще зрозумілішими)
Рада, що вдалося розібратися з відповіддю вище! Обіцяю старатися пояснювати ще доступніше, щоб усе було максимально чітко =)
Анастасія <3
-
Sense Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 13234
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 185 раз.
- Подякували: 1439 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1261
|347239
|
П'ят 17 жов, 2025 08:20
Ірина_
|
|16
|36808
|
|