RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1536153715381539

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 16:15

Sense Bank
ого! Нова Пошта реально 8 днів (вкл. день прибуття) може почекати у відділенні на замовника фізичної картки Sense ?
flysoulfly
 
Повідомлень: 6018
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1928 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 19:01

  Sense Bank написав:
  Искатель написав:Наче писали, що продовжили безкоштовну розстрочку по картках Red 2.0 на 2026 рік. Тільки-но хотів оформити - і бачу, що на 3 місяці є щомісячна комісія.
Я щось не так зрозумів, чи не продовжили на попередніх умовах?

Все правильно, акційна розстрочка продовжена до 31.12.26 на тих же умовах ✅
Нагадаю, що для оформлення акційної розстрочки на 3 місяці покупка має бути виконана картками RED 2.0, RED Cash та Максимум-Готівка на суму від 1000 грн 🙌🏻
З новиною можна ознайомитися тут https://sensebank.ua/news/prodovzenna-p ... cijna-30-9

З повагою, Володимир 💎

А якщо я розрахувався карткою АТБ, додатковою карткою до картки RED 2.0? У цьому випадку хіба не діють ті ж умови?
Свого часу у мене була картка АТБ, додаткова до картки RED, і була акційна розстрочка. Щось змінилось?
Искатель
 
Повідомлень: 6455
З нами з: 22.02.16
Подякував: 1081 раз.
Подякували: 4877 раз.
 
Профіль
 
6
13
2
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 19:05

Re: Sense Bank

Для таких викрутас вже не діє 8)
Востаннє редагувалось Amethyst в П'ят 09 січ, 2026 22:25, всього редагувалось 2 разів.
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6814
З нами з: 05.05.21
Подякував: 526 раз.
Подякували: 1358 раз.
 
Профіль
 
5
1
1
12
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 19:13

  flysoulfly написав:Sense Bank
ого! Нова Пошта реально 8 днів (вкл. день прибуття) може почекати у відділенні на замовника фізичної картки Sense ?

Это, наверное, в теме НП нужно спрашивать? Думаю, что их приложение не врёт, хотя я свои забрал и раньше.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6441
З нами з: 23.03.18
Подякував: 95 раз.
Подякували: 788 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 17:54

maniachello,
скажите, пусть Вам компенсационные орехи готовятся отсыпать за 3 мес просрочки по решению проблемы!
Arien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1283
З нами з: 09.09.14
Подякував: 175 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 21:12

  Arien написав:maniachello,
скажите, пусть Вам компенсационные орехи готовятся отсыпать за 3 мес просрочки по решению проблемы!

Щоб за 3 роки вони їх попросили повернути? :lol:
klug
 
Повідомлень: 8995
З нами з: 18.08.14
Подякував: 384 раз.
Подякували: 1274 раз.
 
Профіль
 
1
4
  #<1 ... 1536153715381539
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 125, 126, 127
Фантом » Вів 24 гру, 2019 14:30
1261 348039
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 жов, 2025 08:20
Ірина_
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 10:52
16 37006
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 тра, 2025 13:27
yverstiuk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10520)
10.01.2026 21:55
Sense Bank (15386)
10.01.2026 21:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron