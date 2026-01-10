нарешті йду звідси (точніше фізиків "уходять").
як в кіно - "20 років рабства"
Додано: Суб 10 січ, 2026 20:22
Додано: Нед 11 січ, 2026 00:16
ну справедливости ради надо заметить, что не все 20 лет тут было "рабство". Были и вполне светлые времена - считаю местную кэшбек программу 2018-2020 годов "лучшей свинорыльской" за все время существования подобных программ в БСУ. Были и другие моменты - конечно менее вкусные чем кэшбек, но тоже полезные. Но теперь да - "риби тут нема". И уже давно.
