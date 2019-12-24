Додано: Сер 14 січ, 2026 23:58

Сума покупки, яку ви перевели в розстрочку, не повертається на картку, а залишається частиною заборгованості — просто на вигідніших для вас умовах ✅

Тобто:

▪️на суму розстрочки не нараховуються стандартні відсотки та комісії

▪️вона вважається заборгованістю по картці до моменту повного погашення

▪️заборгованість у розстрочці не впливає на комісію РКО

▪️щоб повертати кошти на баланс — достатньо погашати платежі за розстрочкою

Через це й недоступно провести операцію на більшу суму. Щоби провести її, потрібно буде погасити наявні розстрочки в такому разі.

При оформленні розстрочи сума на баланс не повертається, вона залишається обслуговуватись як заборгованість до її повного погашення. Оплату недоступно провести саме через те, що на балансі недостатньо коштів (фактично в такому разі потрібно було б погасити розстрочку для проведення оплати). Фактична сума, яка доступна для проведення операцій наразі - це 13 501,54 гривні. Це сума власних коштів, яка виходить поза межі розстрочки.

Так, вся сума розстрочки була списана за рахунок кредитних коштів, вона наразі обслуговується як сума заборгованості по картці, яку необхідно погасити. Вільного кредитного ліміту за карткою немає до погашення розстрочки.

Вони наразі обслуговуються на рахунку, ви сплатили одного разу суму й її потрібно одного разу погасити. Сума розстрочки вважається заборгованістю по картці до моменту повного погашення. Так як у вас немає вільної суми кредитного ліміту, то провести операцію доступно лише на суму власних коштів. При погашенні й закритті розстрочки - стане доступно 49801.54 гривень (це сума власних коштів + сума кредитного ліміту на рахунку у 36300.00 гривень.

Закривати ваші рахунки - це ваше особисте рішення. Я можу спробувати уточнити, чи зможемо ми перерахувати саме суму, яку ви поповнили, просто враховуйте на майбутнє інформацію, яку зазначив вище. Розстрочка не є окремим кредитним лімітом, вона входить у загальний кредитний ліміт й списується так само, як й інші платежі (й так само ці кошти потрібно повернути банку).

, це все прекрасно, але яким боком це до мого кейсу?Ще раз. Кредитний ліміт на картці Red 2.0 36.3к. Оформлені 2 розстрочки. Одна звичайна на 3 місяці, сума 2к грн, а друга - Легка розстрочка на 24 платежі, сума 34к. Тобто, було доступно 300 грн ліміту, 36к в розстрочках. Далі сьогодні я поповнюю картку на 49.5к, щоб купити на них ОВДП. І виявляється, що доступно тільки 13.5к грн, а інші 36к додалися як кредитний ліміт! Це як взагалі? Навіщо мені 36к в кредитному ліміті, якщо я хотів купити на ці гроші ОВДП? Я поставив питання так, що або ці кошти повертаються на іншу картку, або ми розриваємо відносини з банком і переводим ОВДП на інший банк, свої я також переведу принципово. Підтримка пише отаке.