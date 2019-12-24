Понять обиду могу, но, честно, мне бы изначально даже в голову не пришло для покупок ОВГЗ за свои и, видимо, поэтому использования этой карты для выплат по ним, выбирать кредитку. Тем более, такую совсем уж кредитку, а не кредитодебетку, как Red.
Додано: Чет 15 січ, 2026 00:37
Додано: Чет 15 січ, 2026 00:45
І чого не умовний White, бо безкоштовне зняття 50к грн в місяць на Red 2.0, а не 20к. І необхідність робити покупки на 2.5к з White мені не цікаво.
Додано: Чет 15 січ, 2026 01:06
Пакетку действительно брать нет смысла, если не нужна валютная карта (сам отца недавно, как убрали условие шары по количеству покупок, с трудом убедил закрыть её и перейти на АТБ). Но почему не Хамон, АТБ, Выгоду или даже текущий счёт? Особенно, когда мы говорим о операции пополнить и тут же купить бумаги, а не снимать в банкомате. Может я и старовер. На самом деле даже не обратил внимание, что на RED 2.0 кроме шаровых переводов своих сделали почему-то 50к снятия в банкомате, а не 20к, как на обычной кредитодебетке. Давно забито в подкорку, что свои на сенсокредитке - это себе же геморрой.
Востаннє редагувалось moveton в Чет 15 січ, 2026 01:23, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 15 січ, 2026 01:10
Я двічі прочитав і теж нічого не зрозумів. При оформленні розстрочки, частину КЛ банка блокує і обліковує як заборгованість на пільгових умовах, поступово виставляючи до сплати. Від суми поповнення власними коштами, банк заблокував частину, рівну повній сумі невиплаченої на даний момент розстрочки. При цьому, ці гроші і не погасили розстрочку, і не доступні для використання, поки не буде виплачена розстрочки. Я все правильно зрозумів? 34к були заблоковані на 2 роки? Банка хоч буде з них автоматично списувати черговий платіж чи просто взяла їх у "заручники"? Мені, як новонаверненому гризуну цього кактуса, поведінка видається дійсно ні разу не очевидною. Не розстрочка, а якийсь кредит під депозит вийшов...
Додано: Чет 15 січ, 2026 01:18
Re: Sense Bank
Вроде, не совсем. В плане мотивации почему так сильно накручено, но было же указано, что свободный КЛ вырос на эти же 36к, т.е. на него теперь опять можно что-то купить (а потом оплачивать соточку РКО ). Согласен, что для клиента было бы выгоднее эти 36к внести хотя бы, как погашение рассрочки, а не, как пополнение карты. Тогда бы точно так же получил КЛ, но уже без необходимости платить взносы и проценты рассрочки. Но опыт - сын ошибок трудных и Алка всегла славилась возможностями получить опыт. Может даже и перезачесть на более дебетовый счёт согласится. Любопытно будет узнать чем закончилось.
