RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1539154015411542

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 00:37

  Striker написав:moveton, тому що на цей же рахунок йдуть всі виплати по ОВДП, думав з нього і купувати. Але не думав, що буде такий прикол. Бо платіж по розстрочкам розраховується раз в місяць в РД, що мене цілком влаштовувало. Але не мінус 36к на рівному місці.

Понять обиду могу, но, честно, мне бы изначально даже в голову не пришло для покупок ОВГЗ за свои и, видимо, поэтому использования этой карты для выплат по ним, выбирать кредитку. Тем более, такую совсем уж кредитку, а не кредитодебетку, как Red.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6482
З нами з: 23.03.18
Подякував: 97 раз.
Подякували: 792 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 00:45

І чого не умовний White, бо безкоштовне зняття 50к грн в місяць на Red 2.0, а не 20к. І необхідність робити покупки на 2.5к з White мені не цікаво.
Striker
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 3330
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3687 раз.
Подякували: 5920 раз.
 
Профіль
 
38
20
38
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 01:06

  Striker написав:І чого не умовний White, бо безкоштовне зняття 50к грн в місяць на Red 2.0, а не 20к. І необхідність робити покупки на 2.5к з White мені не цікаво.

Пакетку действительно брать нет смысла, если не нужна валютная карта (сам отца недавно, как убрали условие шары по количеству покупок, с трудом убедил закрыть её и перейти на АТБ). Но почему не Хамон, АТБ, Выгоду или даже текущий счёт? Особенно, когда мы говорим о операции пополнить и тут же купить бумаги, а не снимать в банкомате. Может я и старовер. На самом деле даже не обратил внимание, что на RED 2.0 кроме шаровых переводов своих сделали почему-то 50к снятия в банкомате, а не 20к, как на обычной кредитодебетке. Давно забито в подкорку, что свои на сенсокредитке - это себе же геморрой.
Востаннє редагувалось moveton в Чет 15 січ, 2026 01:23, всього редагувалось 2 разів.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6482
З нами з: 23.03.18
Подякував: 97 раз.
Подякували: 792 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 01:10

  moveton написав:Ну как это работает, поддержка объяснила.

Я двічі прочитав і теж нічого не зрозумів. При оформленні розстрочки, частину КЛ банка блокує і обліковує як заборгованість на пільгових умовах, поступово виставляючи до сплати. Від суми поповнення власними коштами, банк заблокував частину, рівну повній сумі невиплаченої на даний момент розстрочки. При цьому, ці гроші і не погасили розстрочку, і не доступні для використання, поки не буде виплачена розстрочки. Я все правильно зрозумів? 34к були заблоковані на 2 роки? Банка хоч буде з них автоматично списувати черговий платіж чи просто взяла їх у "заручники"? Мені, як новонаверненому гризуну цього кактуса, поведінка видається дійсно ні разу не очевидною. Не розстрочка, а якийсь кредит під депозит вийшов...
klug
 
Повідомлень: 8999
З нами з: 18.08.14
Подякував: 385 раз.
Подякували: 1274 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 01:18

Re: Sense Bank

  klug написав:При цьому, ці гроші і не погасили розстрочку, і не доступні для використання, поки не буде виплачена розстрочки. Я все правильно зрозумів?

Вроде, не совсем. В плане мотивации почему так сильно накручено, но было же указано, что свободный КЛ вырос на эти же 36к, т.е. на него теперь опять можно что-то купить (а потом оплачивать соточку РКО :mrgreen:). Согласен, что для клиента было бы выгоднее эти 36к внести хотя бы, как погашение рассрочки, а не, как пополнение карты. Тогда бы точно так же получил КЛ, но уже без необходимости платить взносы и проценты рассрочки. Но опыт - сын ошибок трудных и Алка всегла славилась возможностями получить опыт. Может даже и перезачесть на более дебетовый счёт согласится. Любопытно будет узнать чем закончилось.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6482
З нами з: 23.03.18
Подякував: 97 раз.
Подякували: 792 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
  #<1 ... 1539154015411542
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: klug і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 125, 126, 127
Фантом » Вів 24 гру, 2019 14:30
1261 348436
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 жов, 2025 08:20
Ірина_
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 10:52
16 37177
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 тра, 2025 13:27
yverstiuk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15415)
15.01.2026 01:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.