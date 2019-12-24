Додано: Чет 15 січ, 2026 02:59

klug написав: Банку можна забрати у фрідмана, але фрідмана з банки забрати не можна. Банку можна забрати у фрідмана, але фрідмана з банки забрати не можна.

Нужно ж банке хоть на чём-то зарабатыватьРегулярно вспоминаю классический анекдот:===========Русский Ваня приходит к Исааку просить в долг рубль на год с условием через год отдать два. В залог оставляет топор. Исаак согласен, производит обмен и предлагает посидеть, обмыть сделку. Через некоторое время посиделок Исаак вносит дополнительное предложение:- Ваня, тебе ж тяжело будет где-то взять и целых два рубля отдавать. Вот у тебя рубль сейчас есть. Можешь мне его сейчас отдать и тогда через год тебе будет в два раза легче.Ваня соглашается. Потом, отойдя от обмытия, всё же подбивает результат:- Рубля нет. Топора нет. Рубль ещё остался должен. И самое главное: ВСЁ ПРАВИЛЬНО!===========Но если за руками следить, то Аллюсик всё ещё остаётся для свинорыла очень хорошей банкой для определенных действий. Не знаю куда с неё совсем уж бежать и зачем.