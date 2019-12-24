Додано: Пон 26 січ, 2026 04:43

*Андрій Так, ці кошти перебувають на рахунку як власні, переглянути це можна, сформувавши виписку у Sense SuperApp 👌*Андрій

Вибачте, а який в цьому сенс, якщо я їх не можу використати по тому призначенню, для чого я їх туди клав? Вони там просто по суті заблоковані і все. Банк дав оформити розстрочку на 24 платежі, а потім же просто примутив собі 36к на погашення розстрочок, дуже все логічно. Отримали відповідь з підтримки, що нажаль ви не можете перевести ці 36к на інший рахунок. Точно не можете, чи не хочете? Лояльності взагалі нуль. Це при тому, що у клієнта, в даному випадку у моєї дружини, тільки ОВДП на суму більше 700к грн? Ви після цього тепер дійсно вважаєте, що клієнт і далі захоче мати справу з таким відмороженим і нелояльним банком? По-моєму, ви просто харкнули нам в обличчя і сказали, що то Божа роса. Я тепер цей кейс буду тикати кожного разу тут і не тільки тут, всім тим, хто раптом захоче мати з вами будь-яку справу. Репутація, вона ж набагато дорожча за ті нещасні 36к грн. Вважайте, що у вас уже мінус 2 клієнта на 1 млн. Будемо виходити звідси поступово.