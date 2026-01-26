RSS
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 10:24

Я стар, я очень стар, я супер стар (с)
Мне до Вас ещё далеко
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 12:10

  maniachello написав:Я стар, я очень стар, я супер стар (с)
Мне до Вас ещё далеко

Наскільки далеко?
Investor_K
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 19:55

Хто чим займається під час блекаутіа?
Investor_K
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 07:25

Бо я займаюся власним здоровям
Investor_K
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 13:52

  Investor_K написав:Бо я займаюся власним здоровям

з якого року від народження?
Vadim_
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 15:51

  Vadim_ написав:
  Investor_K написав:Бо я займаюся власним здоровям

з якого року від народження?

Після 18
Investor_K
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 16:38

Пане Вадиме, ви грооші підготували для моєі поіздки до Єгипту?
Investor_K
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 20:13

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Давайте лучше съездим на вашу историческую родину.
Там где Рэмба крошил террористов в четвёртом "Рэмбе"
барабашов
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 06:46

  барабашов написав:Давайте лучше съездим на вашу историческую родину.
Там где Рэмба крошил террористов в четвёртом "Рэмбе"

Бюджет під цю пропозицію є? А то один мене вже відправив на північ Африки скуштувати верблюжатину. Завдання поставив, а ресурсами (тобто грошима) не забезпечив.
Investor_K
