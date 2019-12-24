|
Sense Bank
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA.
Додано: Пон 26 січ, 2026 16:28
Striker написав: moveton написав:
Т.е. разблокировать деньги не нужно и это только повод для поругаться. Так бы и сразу.
Я не знаю способу як їх "розблокувати", крім як витратити на щось. Але де гарантія, що не нарахується РКО, як на кредитний ліміт? Бо в меню картки ці гроші показує як кредитний ліміт, а не свої кошти. Те, що там є свої кошти, видно тільки через виписку. Якщо ж я буду їх витрачати типу як з ліміту, а вони будуть враховуватись відразу в погашення заборгованості по картці, то тоді можна і закрити тему одною чи декількома великими покупками, тоді так, ви тоді будете праві. Але без підтвердження з боку представника нелояльного банку я цього робити не буду, щоб не влетіти ще більше.
Оскільки наразі на рахунку у вас ці кошти обліковуються саме як власні, то і при проведенні покупок вони будуть списані в першу чергу — тобто списання буде не за кредитні кошти, відповідно і ліміт не витрачатиметься.
У такому разі РКО не буде списано, а % не будуть нараховуватися, адже кредитний ліміт не використовувався 👌🏻
Додано: Пон 26 січ, 2026 16:49
Sense Bank, це вже хоч щось. Тобто, можна їх витратити на покупки, як мінімум.
Додано: Пон 26 січ, 2026 17:02
Sense Bank написав: Striker написав: moveton написав:
Т.е. разблокировать деньги не нужно и это только повод для поругаться. Так бы и сразу.
Я не знаю способу як їх "розблокувати", крім як витратити на щось. Але де гарантія, що не нарахується РКО, як на кредитний ліміт? Бо в меню картки ці гроші показує як кредитний ліміт, а не свої кошти. Те, що там є свої кошти, видно тільки через виписку. Якщо ж я буду їх витрачати типу як з ліміту, а вони будуть враховуватись відразу в погашення заборгованості по картці, то тоді можна і закрити тему одною чи декількома великими покупками, тоді так, ви тоді будете праві. Але без підтвердження з боку представника нелояльного банку я цього робити не буду, щоб не влетіти ще більше.
Оскільки наразі на рахунку у вас ці кошти обліковуються саме як власні, то і при проведенні покупок
вони будуть списані в першу чергу — тобто списання буде не за кредитні кошти, відповідно і ліміт не витрачатиметься.
У такому разі РКО не буде списано, а % не будуть нараховуватися, адже кредитний ліміт не використовувався 👌🏻
*Андрій
покупки - це добре. а якщо це буде p2p на картку Сенс/іншого банку?
