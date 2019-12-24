Згідно тарифів для Ред 2.0 переказ власних коштів на будь-який рахунок (в т.ч. в межах банку, в межах одного ека-та) за АйБАН -- не тарифікується.
Але у вас вимагається коміс!
Ото і вся Алка зі своїм ССА.
Вимагайте бонусний диванчИк!
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 січ, 2026 21:12
Re: Sense Bank
Додано: Вів 27 січ, 2026 21:28
Хай тепер Зоряні лорди віддуваються. Почекаємо, але не думаю, що там щось сильно зміниться після проводки. Мене більше цікавить, що буде наступної РД. Якщо впаяють РКО чи ще щось, то автоматом полетить скарга в НБУ. Добре, що всі офіційні відповіді зафіксовано.
Отож. Я вже втратив на цій возні десь 200 грн недоотриманих % за невчасно куплені ОВДП через манси Алки. Так що тут одним диванчиком не обійдуться.
|