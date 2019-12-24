RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Повідомлення Додано: Суб 07 лют, 2026 10:52

  Shaman написав:
  klug написав:
  Arien написав:Так АТБ никак не связан с категориями. Абсолютно не логичный пункт...

Згоден. Зв'язок взагалі не очевидний. Особливо гидко відчувається, що спочатку нараховують, а потім анулюють. Якби хоч конкурентні категорії пропонували, то я може й наткнувся на це, а так там якийсь шлак, де у інших банках є кращі пропозиції.

й це заважає вибрати категорії? :D
От дійсно!
Алці ж, як німфоманці, потрібно постійне відчуття щастя, шо вона комусь подобається і потрібна зі своїми кат-ми :lol:
А у нас тут чисто ділові відносини ! 8)
Повідомлення Додано: Суб 07 лют, 2026 14:15

  Shaman написав:
  klug написав:
  Arien написав:Так АТБ никак не связан с категориями. Абсолютно не логичный пункт...

Згоден. Зв'язок взагалі не очевидний. Особливо гидко відчувається, що спочатку нараховують, а потім анулюють. Якби хоч конкурентні категорії пропонували, то я може й наткнувся на це, а так там якийсь шлак, де у інших банках є кращі пропозиції.

й це заважає вибрати категорії? :D

Ви десь побачили слово "заважає" у моєму дописі? :roll:
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 17:11

Re: Sense Bank

Це тільки у мене проблеми з відключенням пролонгації депозиту швидкий?
При переведенні повзунка у стан виключено він повертається назад у стан включено.
Якщо вийти з депозиту та повернутися, повзунок показує, що пролонгація виключена. Наступний вхід вже включена та так і залишається.
Перезавантаження телефону, перевстановлення додатку не допомагають.
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 20:13

От що це за приколи такі? Знову зарахували % по ОВДП на інший рахунок! Знову на ту довбану Red 2.0 з розстрочками. Рахунок був змінений ще 2 тижні тому. Я розраховував на цю суму саме сьогодні, бо потрібно зробити переказ іншій людині. Хто відповість за це бл#*&во????
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 22:23

Re: Sense Bank

  pepe написав:При переведенні повзунка у стан виключено він повертається назад у стан включено.
Зайдіть у депо, потім шестерня і пункт "Історія дій". Там відображаються відомості щодо відключення/включення пролонгацій.

  Striker написав:Знову зарахували % по ОВДП на інший рахунок! Знову на ту довбану Red 2.0 з розстрочками. Рахунок був змінений ще 2 тижні тому.
Звертайся до підтримки. Якщо вина банку, то вони сторнують операцію і виконають зарахування на правильний рахунок.
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 07:49

  Howl написав:Звертайся до підтримки. Якщо вина банку, то вони сторнують операцію і виконають зарахування на правильний рахунок.

Возможно и сторнируют... Когда-то... Но разве это поможет клиенту который рассчитывал перевести эти деньги вчера выполнить задуманное?
