postal-crazy написав:Sense Bank А пластик отримати можна безкоштовно?
Якщо на НП, то ні. З 22.01 послуга стала платною для усіх карток (100 грн), окрім зарплатних, пенсійних та соціальних карток ("Національний кешбек", "єПідтримка", "єВідновлення" та Дія.Картка). Можна відділення банку, або звернутись до відділення і отримати не іменний пластик
Striker написав:От що це за приколи такі? Знову зарахували % по ОВДП на інший рахунок! Знову на ту довбану Red 2.0 з розстрочками. Рахунок був змінений ще 2 тижні тому. Я розраховував на цю суму саме сьогодні, бо потрібно зробити переказ іншій людині. Хто відповість за це бл#*&во????
Уточнив щодо цієї ситуації у колег, підказали що сьогодні мають сторнувати та виплатити на коректний рахунок 👌
Гроші виплатили, а от про сорі-бонус чомусь забули. Довелося ще раз нагадувати вашим колегам, пообіцяли впродовж 3-5 днів нарахувати бонусами кеш'ю. Подивимося. Один раз ще окей, але це вже в другий раз така історія. Сподіваюсь, що останній.
Питання до представника. Було продовжено користування офіційним Ворд шляхом покупки на сайті Майкрософт. Сума проведена за кодом 5816, що означає "цифрові товари та ігри". Навіть отримав горіхи. Але не можу перевести суму у розстрочку. В чаті кажуть, що код 5816 виключений для переведення у розстрочку, оскільки, по версії банку, цей код означає фінансові перекази та зняття готівки. Шанований представник, допоможіть, будь ласка, вирішити це питання і перевести суму 3495, 56 грн. у розстрочку.
