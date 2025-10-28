|
|
|
Як краще зберігати заощадження до 50 тис. грн: поради...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 14 лют, 2026 23:28
Пропонуємо до обговорення:
Заощадження — це частина доходу, яку людина не витрачає одразу, а відкладає на майбутнє. Фактично це особистий фінансовий резерв, який допомагає покрити неочікувані витрати, інвестувати кошти та почуватися більш стабільно в довгостроковій перспективі. Однак просто відкласти гроші недостатньо, важливо уберегти їх від можливого знецінення.
Дивися повний текст Як краще зберігати заощадження до 50 тис. грн: поради експерта
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100782
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Baidu [Spider] і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|