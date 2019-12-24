RSS
Повідомлення Додано: Нед 15 лют, 2026 11:47

Re: Sense Bank

Re: Sense Bank

  Navegantes написав:Раджу не за адресою шукати

А за адресою і не виходить. Я попробував, то вулиці тільки 1 номер підтягує, ще і назва вулиці до перейменування. Якось погано у банку з адресами.
Ой+
2
4
Повідомлення Додано: Нед 15 лют, 2026 12:05

  Ой+ написав:
  Navegantes написав:Раджу не за адресою шукати

А за адресою і не виходить. Я попробував, то вулиці тільки 1 номер підтягує, ще і назва вулиці до перейменування. Якось погано у банку з адресами.

А в Портмоне або Альянсі на скільки коректно підтягується адреса? :wink:
Amethyst
5
1
1
12
Повідомлення Додано: Нед 15 лют, 2026 12:17

Re: Sense Bank

Re: Sense Bank

  Amethyst написав:А в Портмоне або Альянсі на скільки коректно підтягується адреса?

Портмоне не підтягує, а Альянсом не користуюсь.
Ой+
2
4
Повідомлення Додано: Нед 15 лют, 2026 12:43

  Ой+ написав:
  Amethyst написав:А в Портмоне або Альянсі на скільки коректно підтягується адреса?

Портмоне не підтягує, а Альянсом не користуюсь.

Шо Алка, шо Алька -- обидва використовують комун-базу від Порті. Ну шо поробиш :wink:
Треба вимагати від ваших комунальників, шоби їх бачили у Портмоне. Тільки тоді буде МСС 4900, розстрочка і нормальне швидке зарахування...
А таак -- переказ за АйБАНом завжди працює, тільки з дебетних, а не з кредитних 8)

До речі, Альянс в цьому плані пішов далі за Алку. Альянс може САМ скорегувати комун-базу за КВЕДом отримувача і таки нарахувати КБ і за кредитні!
Amethyst
5
1
1
12
Повідомлення Додано: Нед 15 лют, 2026 13:02

Re: Sense Bank

Re: Sense Bank

хотів написати в особисті але чомусь форум висвічує помилку і не відпрвляє повідомлення. Але зайшовши в додатки моно та а банку бачу що заборгованость за адресою 0. Тоб то можно припустити що платіж якось дійшов за призначенням не зважаючи на не коректну квитанцію і не нараховний кешбек
pavyak
Повідомлення Додано: Нед 15 лют, 2026 13:09

  pavyak написав:хотів написати в особисті але чомусь форум висвічує помилку і не відпрвляє повідомлення. Але зайшовши в додатки моно та а банку бачу що заборгованость за адресою 0. Тоб то можно припустити що платіж якось дійшов за призначенням не зважаючи на не коректну квитанцію і не нараховний кешбек

Можете продублювати повідомлення на пошту help@sensebank.com.ua 👌🏻

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Sense Bank
2
2
2
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 15:52

Sense Bank Ще тиждень і буде рівно місяць як моє питання не вірішується з нарахуванням нещасних 100 бонусів:) Мало нарахуватись 23.01.2026
Чат підтримка у додатку по датам далі:

28.01.2026
Радий вітати вас в цьому чаті 😇!
Мене звати Олександр і я вже тут, щоб вам допомогти🤗
Наразі перевіряємо деталі, відпишусь за результатом в цьому чаті протягом 3-5 робочих днів.

29.01.2026
Добрий вечір!
Запит опрацьовано та бонуси нарахуються завтра, протягом дня! Дякуємо, що повідомили нас про проблему!
Нехай ваш настрій сьогодні буде класним, а весь вечір прекрасним! Якщо виникнуть додаткові запитання - обов'язково звертайтесь😉️
Буду вдячний за позитивну оцінку після завершення чату😊

30.01.2026
Радий вітати вас в цьому чаті 😇!
Мене звати Олександр і я вже тут, щоб вам допомогти🤗
Перевіряємо деталі стосовно цього питання, відпишусь вам в цьому чаті протягом 3 робочих днів (чи раніше) за результатом

10.02.2026
Добрий день!
Все переглянули й повертаюсь з відповіддю, зареєстрували запит на зарахування бонусів та виправлення помилки, чому раніше не зарахувались вони (хоча мали бути). Остаточні строки це 5 робочих днів, але залишив високий пріоритет для запиту, тож все має бути оброблено швидше. Відпишусь за результатом в цьому чаті.

16.02.2026
Ігнорування :D
mailsashachudo
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 16:05

  mailsashachudo написав:Sense Bank Ще тиждень і буде рівно місяць як моє питання не вірішується з нарахуванням нещасних 100 бонусів:) Мало нарахуватись 23.01.2026
Чат підтримка у додатку по датам далі:

28.01.2026
Радий вітати вас в цьому чаті 😇!
Мене звати Олександр і я вже тут, щоб вам допомогти🤗
Наразі перевіряємо деталі, відпишусь за результатом в цьому чаті протягом 3-5 робочих днів.

29.01.2026
Добрий вечір!
Запит опрацьовано та бонуси нарахуються завтра, протягом дня! Дякуємо, що повідомили нас про проблему!
Нехай ваш настрій сьогодні буде класним, а весь вечір прекрасним! Якщо виникнуть додаткові запитання - обов'язково звертайтесь😉️
Буду вдячний за позитивну оцінку після завершення чату😊

30.01.2026
Радий вітати вас в цьому чаті 😇!
Мене звати Олександр і я вже тут, щоб вам допомогти🤗
Перевіряємо деталі стосовно цього питання, відпишусь вам в цьому чаті протягом 3 робочих днів (чи раніше) за результатом

10.02.2026
Добрий день!
Все переглянули й повертаюсь з відповіддю, зареєстрували запит на зарахування бонусів та виправлення помилки, чому раніше не зарахувались вони (хоча мали бути). Остаточні строки це 5 робочих днів, але залишив високий пріоритет для запиту, тож все має бути оброблено швидше. Відпишусь за результатом в цьому чаті.

16.02.2026
Ігнорування :D


І воно вартує тих нещасних 100 бонусів, щоб витрачати час на кого попало?) чи ви вже заради цікавості чекаєте від них результату?
Navegantes
 
2
1
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 16:07

Re: Sense Bank

Re: Sense Bank

  mailsashachudo написав:16.02.2026
Ігнорування

Так рабочих же дней. Во вторник только зарегистрировали. Отсчёт со среды. Может к среде и отпишутся, что не успели. Это ж не РД, которая неотвратимо календарно приходит. Тут можно к срокам и более гибко подойти. Я вообще у Алки удивляюсь, что их в днях указывают, а не "когда-нибудь, но мы вам обязательно сообщим, когда закончим".
moveton
3
10
1
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 16:12

mailsashachudo

mailsashachudo
Перепрошуємо за тривале очікування 😞
У вашій ситуації нам потрібно більше часу для аналізу та донарахування бонусів, колега активно займається цим питанням 😇

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Sense Bank
2
2
2
