Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 16:13

Navegantes Та вже з принципу по приколу. Це просто вже 3й термін :)
Воно точно того не варто. По факту бонусна система не працює.
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 17:15

Re: Sense Bank

  moveton написав:Так рабочих же дней.

І ніде не писало, що земних. Венера, наприклад, за цей час лиш на кілька градусів повернулася.

  mailsashachudo написав:По факту бонусна система не працює.

Працює - анулюють бонуси душе спритно.
1
4
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 09:56

Re: Sense Bank

Подскажите, Сенс начисляет кешбек за оплату мобильной связи?
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 09:58

  Oktawa написав:Подскажите, Сенс начисляет кешбек за оплату мобильной связи?

Как ни странно, теперь да, если выбрана категория коммуналки и платить в SSA.
3
10
1
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 11:22

moveton если через приложение Киевстара платить, будет кешбек?
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 11:30

  Oktawa написав:moveton если через приложение Киевстара платить, будет кешбек?

Не думаю. Это ж уже не 4900 будет. Помнится, MCC операторов связи явно в исключениях прописаны.
3
10
1
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 11:35

moveton А как нужно платить? Что такое SSA простым языком?
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 12:00

  Oktawa написав:moveton Что такое SSA простым языком?

SenseSuperApp
1
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 19:13

  moveton написав:
  Oktawa написав:Подскажите, Сенс начисляет кешбек за оплату мобильной связи?

Как ни странно, теперь да, если выбрана категория коммуналки и платить в SSA.

prepaid ? :shock:
1
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 20:28

Re: Sense Bank

  flysoulfly написав:prepaid ? :shock:

я проверял на prepaid. Нет у меня контрактного тарифа. А к чему тут такой смайлик и почему вообще вопрос?
