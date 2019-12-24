|
Sense Bank
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Додано: Пон 16 лют, 2026 16:13
Navegantes
Та вже з принципу по приколу. Це просто вже 3й термін
Воно точно того не варто. По факту бонусна система не працює.
mailsashachudo
Повідомлень: 19
З нами з: 07.07.16
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 1 раз.
Додано: Пон 16 лют, 2026 17:15
moveton написав:
Так рабочих же дней.
І ніде не писало, що земних. Венера, наприклад, за цей час лиш на кілька градусів повернулася.
mailsashachudo написав:
По факту бонусна система не працює.
Працює - анулюють бонуси душе спритно.
klug
Повідомлень: 9031
З нами з: 18.08.14
- Подякував: 386 раз.
- Подякували: 1278 раз.
Додано: Вів 17 лют, 2026 09:56
Подскажите, Сенс начисляет кешбек за оплату мобильной связи?
Oktawa
Повідомлень: 546
З нами з: 08.11.17
- Подякував: 509 раз.
- Подякували: 66 раз.
Додано: Вів 17 лют, 2026 09:58
Oktawa написав:
Подскажите, Сенс начисляет кешбек за оплату мобильной связи?
Как ни странно, теперь да, если выбрана категория коммуналки и платить в SSA.
moveton
Повідомлень: 6667
З нами з: 23.03.18
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 822 раз.
Додано: Вів 17 лют, 2026 11:22
moveton если через приложение Киевстара платить, будет кешбек?
Oktawa
Повідомлень: 546
З нами з: 08.11.17
- Подякував: 509 раз.
- Подякували: 66 раз.
Додано: Вів 17 лют, 2026 11:30
Oktawa написав:moveton
если через приложение Киевстара платить, будет кешбек?
Не думаю. Это ж уже не 4900 будет. Помнится, MCC операторов связи явно в исключениях прописаны.
moveton
Повідомлень: 6667
З нами з: 23.03.18
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 822 раз.
Додано: Вів 17 лют, 2026 11:35
moveton А как нужно платить? Что такое SSA простым языком?
Oktawa
Повідомлень: 546
З нами з: 08.11.17
- Подякував: 509 раз.
- Подякували: 66 раз.
Додано: Вів 17 лют, 2026 12:00
Oktawa написав:moveton
Что такое SSA простым языком?
SenseSuperApp
maniachello
Повідомлень: 586
З нами з: 25.03.08
- Подякував: 92 раз.
- Подякували: 67 раз.
Додано: Вів 17 лют, 2026 19:13
moveton написав: Oktawa написав:
Подскажите, Сенс начисляет кешбек за оплату мобильной связи?
Как ни странно, теперь да, если выбрана категория коммуналки и платить в SSA.
prepaid ?
flysoulfly
Повідомлень: 6035
З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1938 раз.
- Подякували: 330 раз.
Додано: Вів 17 лют, 2026 20:28
flysoulfly написав:
prepaid ?
я проверял на prepaid. Нет у меня контрактного тарифа. А к чему тут такой смайлик и почему вообще вопрос?
moveton
Повідомлень: 6667
З нами з: 23.03.18
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 822 раз.
