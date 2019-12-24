|
Sense Bank
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 лют, 2026 21:02
moveton написав: flysoulfly написав:
prepaid ?
я проверял на prepaid. Нет у меня контрактного тарифа. А к чему тут такой смайлик и почему вообще вопрос?
Працює для обох варіантів (prepaid, контракт)
Додано: Сер 18 лют, 2026 06:58
Oktawa написав:
если через приложение Киевстара платить, будет кешбек?
Нет. Кешбек по комуналке зачисляется, если оплата была сделана через приложение банка, а не на стороне.
