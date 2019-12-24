RSS
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 15:03

  Sense Bank написав:Тобто логіка працює так, як і має працювати 😁
А костиль це коли наче працює, але з божою поміччю


Згоден! тут навіть і не посперечаєшся. Дійсно, костиля таки нема, але є зламана нога :mrgreen:
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 17:25

  klug написав:От поповнення телефону спрацювало чітко: з нормальною квитанцією, горіхами і гроші дійшли.

А як правильно поповнювати телефон, щоб нарахували кешбек? Дякую за відповідь!
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 17:32

  Искатель написав:
  klug написав:От поповнення телефону спрацювало чітко: з нормальною квитанцією, горіхами і гроші дійшли.

А як правильно поповнювати телефон, щоб нарахували кешбек? Дякую за відповідь!

В SSA целый один вариант пополнения телефона: https://help.sensebank.com.ua/360004730 ... 0016846100 Факап с орехами может быть только, если платить с карты, которая не участвует в орехопрограмме.
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 21:04

  Искатель написав:А як правильно поповнювати телефон, щоб нарахували кешбек? Дякую за відповідь!

Очевидно ж (сарказм), що поповнення телефону входить у категорію "комуналка".
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 21:41

  klug написав:
  Искатель написав:А як правильно поповнювати телефон, щоб нарахували кешбек? Дякую за відповідь!

Очевидно ж (сарказм), що поповнення телефону входить у категорію "комуналка".
Якщо поповнювати мабілу через розділ Оплата послуг ССА, то буде МСС 4900 з відповідним КБ, але розстрочки не буде. Це -- правда 8)
От через сторонні ресурси буде іншій МСС, але спокійно може бути розстрочка, і від 1000грн -- шарова на 3 міс, що дорівнює у свинорила десь 3..3.5% цімесу 8)

ПС. І свинорили от тооочно, шо очевидно ж (сарказм), працюють тільки з неочевидностями, які у Алюсіка ну виходять ну просто задарма :idea:

ПСС. До речі, я знаю буфет на комунальному підприємстві, де ПОС налаштован на 4900. Там печені пиріжки з лівером по 25, ну дуже смачні.. ото на тижні вирішив всю татю взяти (20шт) на всю нашу шоблу :mrgreen:
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 21:49

Re: Sense Bank

  Amethyst написав:От через сторонні ресурси буде іншій МСС, але спокійно може бути розстрочка, і від 1000грн -- шарова на 3 міс, що дорівнює у свинорила десь 3..3.5% цімесу

Рассрочка ж свободный КЛ на столько же уменьшает? Не вижу в таком случае цимеса.
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 21:56

  moveton написав:
  Amethyst написав:От через сторонні ресурси буде іншій МСС, але спокійно може бути розстрочка, і від 1000грн -- шарова на 3 міс, що дорівнює у свинорила десь 3..3.5% цімесу

Рассрочка ж свободный КЛ на столько же уменьшает? Не вижу в таком случае цимеса.
Вільного КЛ не буває. Все в розстрочках і на ОВДП ))
