Sense Bank
Додано: Нед 22 лют, 2026 15:03
Sense Bank написав:
Тобто логіка працює так, як і має працювати 😁
А костиль це коли наче працює, але з божою поміччю
Згоден! тут навіть і не посперечаєшся. Дійсно, костиля таки нема, але є зламана нога
Додано: Вів 24 лют, 2026 17:25
klug написав:
От поповнення телефону спрацювало чітко: з нормальною квитанцією, горіхами і гроші дійшли.
А як правильно поповнювати телефон, щоб нарахували кешбек? Дякую за відповідь!
Додано: Вів 24 лют, 2026 17:32
Искатель написав: klug написав:
От поповнення телефону спрацювало чітко: з нормальною квитанцією, горіхами і гроші дійшли.
А як правильно поповнювати телефон, щоб нарахували кешбек? Дякую за відповідь!
В SSA целый один вариант пополнения телефона:
https://help.sensebank.com.ua/360004730 ... 0016846100
Факап с орехами может быть только, если платить с карты, которая не участвует в орехопрограмме.
Додано: Вів 24 лют, 2026 21:04
Искатель написав:
А як правильно поповнювати телефон, щоб нарахували кешбек? Дякую за відповідь!
Очевидно ж
(сарказм)
, що поповнення телефону входить у категорію "комуналка".
Додано: Вів 24 лют, 2026 21:41
klug написав: Искатель написав:
А як правильно поповнювати телефон, щоб нарахували кешбек? Дякую за відповідь!
Очевидно ж
(сарказм)
, що поповнення телефону входить у категорію "комуналка".
Якщо поповнювати мабілу через розділ Оплата послуг ССА, то буде МСС 4900 з відповідним КБ, але розстрочки не буде. Це -- правда
От через сторонні ресурси буде іншій МСС, але спокійно може бути розстрочка, і від 1000грн -- шарова на 3 міс, що дорівнює у свинорила десь 3..3.5% цімесу
ПС. І свинорили от тооочно, шо очевидно ж
(сарказм)
, працюють тільки з неочевидностями, які у Алюсіка ну виходять ну просто задарма
ПСС. До речі, я знаю буфет на комунальному підприємстві, де ПОС налаштован на 4900. Там печені пиріжки з лівером по 25, ну дуже смачні.. ото на тижні вирішив всю татю взяти (20шт) на всю нашу шоблу
Додано: Вів 24 лют, 2026 21:49
Amethyst написав:
От через сторонні ресурси буде іншій МСС, але спокійно може бути розстрочка, і від 1000грн -- шарова на 3 міс, що дорівнює у свинорила десь 3..3.5% цімесу
Рассрочка ж свободный КЛ на столько же уменьшает? Не вижу в таком случае цимеса.
Додано: Вів 24 лют, 2026 21:56
moveton написав: Amethyst написав:
От через сторонні ресурси буде іншій МСС, але спокійно може бути розстрочка, і від 1000грн -- шарова на 3 міс, що дорівнює у свинорила десь 3..3.5% цімесу
Рассрочка ж свободный КЛ на столько же уменьшает? Не вижу в таком случае цимеса.
Вільного КЛ не буває. Все в розстрочках і на ОВДП ))
