moveton, спасибо, но я щас закрыла, то бишь, 28 числа.
Прошлые месяцы по ней набирались обороты, и я оставляла, а в этот и далее - нет таких планов с таким перечнем орехов...
Додано: Суб 28 лют, 2026 22:12
Додано: Нед 01 бер, 2026 08:19
На тлі 5% на комуналку у Альянса (до речі, хто ще не відкрив,пишіть у особисті, дам реферальне посилання) 1% у Сенсу з їх глюками і "як повезе" виглядає навіть не смішно, а сумно...
Продовжуйте далі у тому ж дусі, і люди від вас розбіжуться рано чи пізно...
Додано: Нед 01 бер, 2026 09:01
якось по-дитячому так, користувачів в них додається не так багато порівняно з Моно. Моно взагалі нічого вже не пропонує, а народ валить й валить
але ті хто прохавав тему - ті чомусь в Сенсі сидять, за вуха не відтягнеш
