Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Альянс

Банк Альянс
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 171172173174

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.3 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
4
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
3
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 09:33

  Anadonta написав:Setta

Додаток "підтягнув" мою адресу - там і платив. Це ж "по шаблону"?


там есть (проверь) 2 блока: "Додано вручну" и "З шаблону". Были оплаты из первого блока?
Setta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 773
З нами з: 13.02.07
Подякував: 17 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 171172173174
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

