Sense Bank

Sense Bank
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5/5 — 106 голосів
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2026 17:49

  Алексей77 написав:Добрый вечер. Вопрос по кредитным картам. Возьмём для примера Ред. Расчетная дата 22 числах. Использовал 25 февраля почти всю сумму соответственно снялось 100 грн 22 марта и всю сумму надо погасить до 22 апреля. Если я погашу 8 апреля всю сумму задолженности а потом 9 апреля опять всю сумму почти потрачу то я буду обязан погасить её полностью до 22 мая? При этом 22 апреля снимет об уплату 100 гривен? Всё верно?

Якщо мова про пільговий період, то так, все правильно 👌🏻
22 березня сформувалась сума для грейсу, яку треба погасити до 22 квітня. За умови її погашення 8 квітня й повторного використання кредитного ліміту — сума для пільгового періоду буде сформована 22 квітня й погасити її треба до 22 травня.
22 квітня ж у розрахункову дату буде списано комісію в 100 грн (при наявності заборгованості від 50 грн, без врахування боргу на умовах розстрочки) ✅

З повагою, Володимир 💎
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2026 18:30

  moveton написав:
  Rimlyanin1 написав:Хоча 1 день - це 78 грн (приблизно 195 шт на 200к грн по 0,40 грн/день). Тобто те на те майже і виходить якщо об'єднувати 200к+200к, але менше дат погашення тримати в голові

Как хорошо, когда сразу понимают написанное между строк :mrgreen: Для жадного свинорыла, который гасится так, чтобы соточку не платить, не выходит. Поэтому живём, как жили. Для тех, кто платит, конечно, польза будет.


Той, хто гасится, щоб не платити 100 грн РКО, не свинорил. Зараз ціна між купівлею і продажем це мінімум 12 днів виходу в 0, а це значно дорожче, ніж 100 грн РКО на ліміті 200к
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2026 19:21

  Sense Bank написав:
  Алексей77 написав:Добрый вечер. Вопрос по кредитным картам. Возьмём для примера Ред. Расчетная дата 22 числах. Использовал 25 февраля почти всю сумму соответственно снялось 100 грн 22 марта и всю сумму надо погасить до 22 апреля. Если я погашу 8 апреля всю сумму задолженности а потом 9 апреля опять всю сумму почти потрачу то я буду обязан погасить её полностью до 22 мая? При этом 22 апреля снимет об уплату 100 гривен? Всё верно?

Якщо мова про пільговий період, то так, все правильно 👌🏻
22 березня сформувалась сума для грейсу, яку треба погасити до 22 квітня. За умови її погашення 8 квітня й повторного використання кредитного ліміту — сума для пільгового періоду буде сформована 22 квітня й погасити її треба до 22 травня.
22 квітня ж у розрахункову дату буде списано комісію в 100 грн (при наявності заборгованості від 50 грн, без врахування боргу на умовах розстрочки) ✅

З повагою, Володимир 💎

Если я погашу 8 апреля то когда я смогу пользоваться уже кредитным лимитом сразу восьмого через пару часов и как это узнать можно? или нельзя 8 и надо только 9 апреля?
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2026 19:31

Re: Sense Bank

  Алексей77 написав:Если я погашу 8 апреля то когда я смогу пользоваться уже кредитным лимитом сразу восьмого через пару часов и как это узнать можно? или нельзя 8 и надо только 9 апреля?

Если действительно будет погашено (проведено по счёту), то хоть через секунду. Тут ужасов Идеи/Глобуса нет.
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2026 22:14

Re: Sense Bank

  Rimlyanin1 написав:Той, хто гасится, щоб не платити 100 грн РКО, не свинорил. Зараз ціна між купівлею і продажем це мінімум 12 днів виходу в 0, а це значно дорожче, ніж 100 грн РКО на ліміті 200к
Вот только не надо обобщать ;) Все мы разные... Вы уверены что у всех тут лимит есть хотя бы 100к? Алка девка норовливая - наливает не всем поровну, а к примеру с регистрацией в прифронтовых городах (я сейчас про областные центры) да еще и при возрасте 50+ довольно сильно "недоливает" (если наливает вообще). А при лимите в 50к 100 грн. за РКО это совсем не то же самое что при 200к :(
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2026 01:02

  Rimlyanin1 написав:Зараз ціна між купівлею і продажем це мінімум 12 днів виходу в 0

Мені більше це око різануло. Поки брокери намагаються максимально полегшити життя шановним хрякам, дехто, схоже, навпаки намагається вийти на максимальний біль та складність.
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2026 09:20

  WallNutPen написав:
  Rimlyanin1 написав:Той, хто гасится, щоб не платити 100 грн РКО, не свинорил. Зараз ціна між купівлею і продажем це мінімум 12 днів виходу в 0, а це значно дорожче, ніж 100 грн РКО на ліміті 200к
Вот только не надо обобщать ;) Все мы разные... Вы уверены что у всех тут лимит есть хотя бы 100к? Алка девка норовливая - наливает не всем поровну, а к примеру с регистрацией в прифронтовых городах (я сейчас про областные центры) да еще и при возрасте 50+ довольно сильно "недоливает" (если наливает вообще). А при лимите в 50к 100 грн. за РКО это совсем не то же самое что при 200к :(


Del.
Хто не хоче рахувати, тому 100 грн дорого
Востаннє редагувалось Rimlyanin1 в Вів 07 кві, 2026 09:25, всього редагувалось 1 раз.
  klug написав:
  Rimlyanin1 написав:Зараз ціна між купівлею і продажем це мінімум 12 днів виходу в 0

Мені більше це око різануло. Поки брокери намагаються максимально полегшити життя шановним хрякам, дехто, схоже, навпаки намагається вийти на максимальний біль та складність.

Ну так поділіться своєю легкістю і простотою
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2026 09:30

Re: Sense Bank

нагадайте будь-ласка, менше якої суми має бути борг, щоб не платити 100 грн по кредитці.
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2026 09:46

  Shaman написав:нагадайте будь-ласка, менше якої суми має бути борг, щоб не платити 100 грн по кредитці.

Комісія в 100 грн списується якщо станом на розрахункову дату заборгованість по картці від 50 грн (без врахування розстрочок).

З повагою, Володимир 💎
