RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1599160016011602

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 13:13

  Кащей написав:Ув. представитель Банка, вопрос по акции со скретч-картами, которые нужно стирать 7 дней подряд, принимает ли участие в этой акции карта АТБ? В условиях указано, что участвуют все кредитные карты, кроме кобрендинговых, но прямо карта АТБ не упоминается.



Де є ті картки?
ukr0014959
 
Повідомлень: 605
З нами з: 05.01.16
Подякував: 33 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 13:34

  alibob написав:
  Sense Bank написав:
  alibob написав:Питання за "Бонус за покупки Sense Мундіаль".
"50 бонусів за 5 транзакцій від 50грн кожна."
Ліміт є? Чи кожні 5х50=50 бонусів?
Чи 50 і все?

Акція разова, тож нарахування здійснюється лише за перші 5 транзакцій 😉

З повагою, Володимир 💎


Чому ж тоді в інших "Пропозиціях від банку" є: "Максимальна винагорода 50(100) бонусів", а в умовах цієї немає?

Інформація щодо обмеження вказана у правилах акції, посилання на які є безпосередньо у пропозиції 👌🏻
Додаткові умови потрібні, щоб коротко описати суть пропозиції 😊

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13339
З нами з: 18.02.13
Подякував: 187 раз.
Подякували: 1457 раз.
 
Профіль
 
2
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 13:35

  ukr0014959 написав:
  Кащей написав:Ув. представитель Банка, вопрос по акции со скретч-картами, которые нужно стирать 7 дней подряд, принимает ли участие в этой акции карта АТБ? В условиях указано, что участвуют все кредитные карты, кроме кобрендинговых, но прямо карта АТБ не упоминается.



Де є ті картки?

Скретч-картки надають в індивідуальному порядку, їх можна знайти у розділі "Кешбек" 😊

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13339
З нами з: 18.02.13
Подякував: 187 раз.
Подякували: 1457 раз.
 
Профіль
 
2
2
2
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 18:38

Re: Sense Bank

Щось чим більше я виношу грошей з цього Сексу, тим більше він мені хоче наливать кредиту. Red 2.0 та Ящур є, користуюсь не часто. Піднять ліміт на Реді і не морочить голову?
Water
 
Повідомлень: 4315
З нами з: 06.03.12
Подякував: 74 раз.
Подякували: 291 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1599160016011602
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Universal Bank 1, 2, 3
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 10:52
26 90208
Переглянути останнє повідомлення
Нед 15 бер, 2026 11:15
won
О.Bank 1 ... 125, 126, 127
Фантом » Вів 24 гру, 2019 14:30
1261 422629
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 жов, 2025 08:20
Ірина_

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (16014)
11.06.2026 19:38
Ринок ОВДП (11641)
11.06.2026 19:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.