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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 65
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
9
2- Погане. Некомпетентне.
15%
10
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
14
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 15:19

feecold
Вітаю!

Переглянути МСС можна у мобільному застосунку, натиснувши на категорію кешбеку та внизу буде перелік кодів.
PUMB
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 15:25

feecold
Також, прикріпляємо перелік значення категорій та МСС кодів в залежності від напрямку діяльності продавця. https://about.pumb.ua/content/cmsfile/u ... %D0%B2.pdf
PUMB
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Представник банку
 
Повідомлень: 3088
З нами з: 19.07.11
Подякував: 796 раз.
Подякували: 198 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 15:35

Re: ПУМБ

Пумб ,підкажіть +380443907170 це ваш телефон?

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lamal
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 15:44

lamal
Вітаємо! Так, це номер нашого банку для вихідних дзвінків. Підкажіть, будь ласка, щось трапилось при розмові з фахівцем?
PUMB
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 17:50

Re: ПУМБ

PUMB написав:lamal
Вітаємо! Так, це номер нашого банку для вихідних дзвінків. Підкажіть, будь ласка, щось трапилось при розмові з фахівцем?
Дякую , просто заблокую цей номер) а фахівець Данило нехай підвищує свої скіли в спілкуванні з клієнтами)

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lamal
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Повідомлень: 421
З нами з: 11.03.21
Подякував: 82 раз.
Подякували: 55 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 18:23

lamal
Ми написали Вам в особисті повідомлення задля уточнення деталей даної розмови. Бажаємо розібратись в даній ситуації.
PUMB
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Повідомлень: 3088
З нами з: 19.07.11
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