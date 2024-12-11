RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 595596597598

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 71
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
16
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 00:43

Я ось думаю, чи не спробувати відмовитись від прийняття запропонованих змін, і запропонувати закрити картки і рахунки. Фішка в тому, що вони ж відмовляються від закриття картки дістанційно. А якщо почнуть розповідати, що я повинен прийти і відмовитись, а я не прихожу, тоді що? Начебто офіційна заява про відмову від змін вже є, можу навіть поштою відправити, які підстави є застосовувати норми змінених правил, з якими клієнт висловив незгоду, але й договір не розірваний? По-нормальному повинен виконуватись попередній договір і правила без змін, але підозрюю, що такої технічної можливості там немає.
Однак, це доволі складно перевірити, який договір там насправді виконується, особливо коли карти вже давно без грошей на полиці.
M-Audio
 
Повідомлень: 3323
З нами з: 23.03.11
Подякував: 617 раз.
Подякували: 476 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 06:08

  PUMB написав:candidat
Вітаємо!
У застосунку Ви можете сформувати виписку лише за останні 12 місяців. Для отримання виписки за довший період зверніться, будь ласка, до чат-підтримки банку.
В застосунку ПУМБ на "Головній" в правому верхньому куті натискаєте на зображення профілю - "Написати в чат".


За надання виписки по ВсеКарті або ВсеМожу за давні періоди (наприклад, 2-3 роки) є якась комісія ?
І виписка буде за весь необхідний період одним файлом/документом чи за кожний місяць окремо ?
Дякую.
a77
 
Повідомлень: 123
З нами з: 11.01.24
Подякував: 18 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 06:35

  Amethyst написав:і таки потужніше вчитатися в цей п. 8.8.1.

Ніфігово так ПУМБа завернула, і навіть не за тисячу, а просто на халяву!
klug
 
Повідомлень: 8625
З нами з: 18.08.14
Подякував: 360 раз.
Подякували: 1213 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 06:40

  PUMB написав:candidat
Вітаємо!
У застосунку Ви можете сформувати виписку лише за останні 12 місяців. Для отримання виписки за довший період зверніться, будь ласка, до чат-підтримки банку.
В застосунку ПУМБ на "Головній" в правому верхньому куті натискаєте на зображення профілю - "Написати в чат".

Тогда почему по ВсеМожу можно получить выписку за декабрь 2023 года, а по ВсеКарте - нет?
candidat
 
Повідомлень: 1359
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 10:30

a77
Вітаємо!
Виписка чат- підтримкою надається безкоштовно.
Сформувати її можливо як за один період, наприклад рік та отримати одним файлом, так і за кожен місяць окремо. 😇
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 3244
З нами з: 19.07.11
Подякував: 797 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 11:26

candidat
Рекомендуємо Вам звернутися у чат-підтримку банку для перевірки інформації щодо формування квитанцій у застосунку.
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 3244
З нами з: 19.07.11
Подякував: 797 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 20:12

  Amethyst написав:Зідно ЗУ Про захист персональних даних
Ст.12., ч.2.
2. Суб’єкт персональних даних повідомляється про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, свої права, визначені цим Законом, мету збору персональних даних та осіб, яким передаються його персональні дані:
в момент збору персональних даних, якщо персональні дані збираються у суб’єкта персональних даних;
в інших випадках протягом тридцяти робочих днів з дня збору персональних даних, крім випадків, встановлених законом.

... і повідомляється БЕЗ будь-якого додаткового нагадування Банку з боку Клієнта 8)

SoFukin'What?™ :?
реально що банку (чи окремим працівникам) загрожує за недотримання ЗУ Про захист персональних даних ?

Клієнтам дієвіше лише піти геть з цього банку.
flysoulfly
 
Повідомлень: 5619
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1787 раз.
Подякували: 315 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 21:12

Re: ПУМБ

  flysoulfly написав:реально що банку (чи окремим працівникам) загрожує за недотримання ЗУ Про захист персональних даних ?
здається 182 ККУ, але дуже тяжко довести, вину конкретного (не)виконавця ((
Треба хайпувати, робити розгалос через журналюг, бо за Законом кожний ОКРЕМИЙ розгалос треба оформлювати письмовою згодою клієнта. Не можна отак скопом це робити, причому не персональним договором, а офертою.
Це звичайна профанація :evil:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5926
З нами з: 05.05.21
Подякував: 453 раз.
Подякували: 1166 раз.
 
Профіль
 
3
1
1
9
  #<1 ... 595596597598
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (13192)
11.12.2024 21:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.