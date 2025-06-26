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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 650651652653 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.3 5 75 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 12% 9 2- Погане. Некомпетентне. 17% 13 3- Задовільне. Хотілося б краще. 17% 13 4- Добре. Як і повинно бути. 31% 23 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 23% 17 Всього голосів : 75 Додано: Чет 26 чер, 2025 14:50 PUMB Дякую, сподіваюся на вирішення питання VASH Повідомлень: 714 З нами з: 26.10.09 Подякував: 139 раз. Подякували: 163 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 чер, 2025 17:21 Искатель написав: Гарна назва, гарна реалізація, але... щось ніякий вихлоп. Вже третій місяць посилено купляю ліки через "Крамницю кешбеків" (на сайті "АНЦ"), а не те, щоб виплати... навіть у очікуваних немає нічого.



Може, банку варто чесно зазначити, що реклама - виключно для розкрутки їхніх партнерів, а от нам нічого не обломиться?



P.S. оплачую при отриманні карткою іншого банку (не ПУМБ), але згідно умов це не має завадити отриманню кешбеку. Гарна назва, гарна реалізація, але... щось ніякий вихлоп. Вже третій місяць посилено купляю ліки через "Крамницю кешбеків" (на сайті "АНЦ"), а не те, щоб виплати... навіть у очікуваних немає нічого.Може, банку варто чесно зазначити, що реклама - виключно для розкрутки їхніх партнерів, а от нам нічого не обломиться?P.S. оплачую при отриманні карткою іншого банку (не ПУМБ), але згідно умов це не має завадити отриманню кешбеку. Подібна історія і з оплатою частинами, навесні вирішив спробувати тутешню ОЧ, погашення першої частину за підказкою з пушу закинув на дебетку, а другу забув (бо звик у Моні та бегемоті з кредитки автоматом все йде без дебетних бубнів). І ось зараз прилітає пуш, що кредлім обнулили увесь (200к), бо аж 350 грн позавчора прострочено (2-а частина оформленої у квітні ОЧ)

Стуканув на гарячку - там сказали, що достатньо через менюшку "Діючі кредити" внести ту забуту 2-у частину і за пару днів усе проведеться і буде розблок кредліму (так і зробив).



Наразі після списання з дебетки пропущеної 2-ї частини у розділі "Діючі кредити" все одно світиться 3-я частина до сплати сьогоднішньою датою, а не у липні - то так має бути до проведення сьогоднішнього погашення по рахунку, чи реально після прострочки на 2 дні треба усі непогашені частини закрити? Підкажіть будь ласка, бо та гарячка не викликає впевненості в отриманих відповідях Подібна історія і з оплатою частинами, навесні вирішив спробувати тутешню ОЧ, погашення першої частину за підказкою з пушу закинув на дебетку, а другу забув (бо звик у Моні та бегемоті з кредитки автоматом все йде без дебетних бубнів). І ось зараз прилітає пуш, що кредлім обнулили увесь (200к), бо аж 350 грн позавчора прострочено (2-а частина оформленої у квітні ОЧ)Стуканув на гарячку - там сказали, що достатньо через менюшку "Діючі кредити" внести ту забуту 2-у частину і за пару днів усе проведеться і буде розблок кредліму (так і зробив).Наразі після списання з дебетки пропущеної 2-ї частини у розділі "Діючі кредити" все одно світиться 3-я частина до сплати сьогоднішньою датою, а не у липні - то так має бути до проведення сьогоднішнього погашення по рахунку, чи реально після прострочки на 2 дні треба усі непогашені частини закрити? Підкажіть будь ласка, бо та гарячка не викликає впевненості в отриманих відповідях pharus

Повідомлень: 1150 З нами з: 05.12.08 Подякував: 3069 раз. Подякували: 132 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 650651652653 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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