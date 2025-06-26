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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 650651652653

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 75
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
9
2- Погане. Некомпетентне.
17%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
23
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
17
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 14:50

PUMB Дякую, сподіваюся на вирішення питання
VASH
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 17:21

  Искатель написав:Гарна назва, гарна реалізація, але... щось ніякий вихлоп. Вже третій місяць посилено купляю ліки через "Крамницю кешбеків" (на сайті "АНЦ"), а не те, щоб виплати... навіть у очікуваних немає нічого.

Може, банку варто чесно зазначити, що реклама - виключно для розкрутки їхніх партнерів, а от нам нічого не обломиться?

P.S. оплачую при отриманні карткою іншого банку (не ПУМБ), але згідно умов це не має завадити отриманню кешбеку.
Подібна історія і з оплатою частинами, навесні вирішив спробувати тутешню ОЧ, погашення першої частину за підказкою з пушу закинув на дебетку, а другу забув (бо звик у Моні та бегемоті з кредитки автоматом все йде без дебетних бубнів). І ось зараз прилітає пуш, що кредлім обнулили увесь (200к), бо аж 350 грн позавчора прострочено (2-а частина оформленої у квітні ОЧ) :shock:
Стуканув на гарячку - там сказали, що достатньо через менюшку "Діючі кредити" внести ту забуту 2-у частину і за пару днів усе проведеться і буде розблок кредліму (так і зробив).

Наразі після списання з дебетки пропущеної 2-ї частини у розділі "Діючі кредити" все одно світиться 3-я частина до сплати сьогоднішньою датою, а не у липні - то так має бути до проведення сьогоднішнього погашення по рахунку, чи реально після прострочки на 2 дні треба усі непогашені частини закрити? Підкажіть будь ласка, бо та гарячка не викликає впевненості в отриманих відповідях :?
pharus
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  #<1 ... 650651652653
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