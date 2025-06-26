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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 чер, 2025 17:21
Подібна історія і з оплатою частинами, навесні вирішив спробувати тутешню ОЧ, погашення першої частину за підказкою з пушу закинув на дебетку, а другу забув (бо звик у Моні та бегемоті з кредитки автоматом все йде без дебетних бубнів). І ось зараз прилітає пуш, що кредлім обнулили увесь (200к), бо аж 350 грн позавчора прострочено (2-а частина оформленої у квітні ОЧ)
Стуканув на гарячку - там сказали, що достатньо через менюшку "Діючі кредити" внести ту забуту 2-у частину і за пару днів усе проведеться і буде розблок кредліму (так і зробив).
Наразі після списання з дебетки пропущеної 2-ї частини у розділі "Діючі кредити" все одно світиться 3-я частина до сплати сьогоднішньою датою, а не у липні - то так має бути до проведення сьогоднішнього погашення по рахунку, чи реально після прострочки на 2 дні треба усі непогашені частини закрити? Підкажіть будь ласка, бо та гарячка не викликає впевненості в отриманих відповідях
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