|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 лип, 2025 12:39
flysoulfly написав: Hella написав:
пластик, то даже неименной
a именной нáшо?
Брати в оренду авто за кордоном!
-
Amethyst
-
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 6508
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 495 раз.
- Подякували: 1283 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
1
1
10
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор