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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 663664665666>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 78
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
10
2- Погане. Некомпетентне.
18%
14
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
17
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 21:00

  aanonimovic594 написав:
  PUnder написав:ПУМБ прислав пуш, підключіть додаткову категорію Продукти (бо в мене їх не було) а далі помилка :(.


Ви натиснули на ПУШ, чи зайшли саме де категорії кешбеку обираються?


І на пуш натискав і в категоріях (тут вона не з'явилася), і через повідомлення від банку подивився. Добре що продукти є в іншому банку.
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 21:02

  PUMB написав:PUnder
Вітаємо! Підкажіть, будь ласка, чи актуальна проблема? Дане сповіщення коли саме Вам надходило?


Ну так собі актуальна, в повідомленні написано що тільки до 29.07 кешбек. Сьогодні. В повідомленнях написано в 12.01 але по пам'яті пуш вискочив в 17.00 коли зарахувалися кошти за облігації.
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 21:08

PUnder
Написали Вам в приватні повідомлення, щоб перевірити.
PUMB
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 23:01

  PUnder написав:
  aanonimovic594 написав:
  PUnder написав:ПУМБ прислав пуш, підключіть додаткову категорію Продукти (бо в мене їх не було) а далі помилка :(.


Ви натиснули на ПУШ, чи зайшли саме де категорії кешбеку обираються?


І на пуш натискав і в категоріях (тут вона не з'явилася), і через повідомлення від банку подивився. Добре що продукти є в іншому банку.


Якщо не складно, зможете розповісти в ПП, якими банками користуєтесь?
aanonimovic594
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 23:34

aanonimovic594
Там де кешбеки :). Дуже люблю їх. В мене моно ще і сенс. ПУМБ це зп і пенсія. Моно це ФОП, сенс це облігації. І скрізь кешбеки :).
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 06:33

  PUMB написав:Искатель
Вітаємо!
Дякуємо, що зачекали!
Сьогодні термінали партнера було додано в систему банку, нарахування кешбеку відбудеться починаючи із завтра.
Перепрошуємо за незручності та бажаємо гарного дня!

Вибачте, у нас настільки затягнулось листування, що я краще уточню: мова йде про термінали у "АНЦ", так?
Бо за дві покупки з'явився нарешті кешбек у "очікуванні", то я планую вам надати інформацію і за всі інші неокешбечені через Крамницю покупки...

А, зрозумів. Це Ви про термінали магазину Prostor. Так, цей кешбек по обидвом покупкам нарахований. А от з Крамницею, відчуваю, нам ще доведеться пройти довгий шлях...
Але саме шлях - головне для самурая, чи не так?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 12:34

Re: ПУМБ

Пришлось перейти от оплаты в ПУМБе за тепло в Ощадбанк.
Пол года не приходили платежи по абонплате. Задала вопрос здесь, проверили, сказали, что все со стороны ПУМБа в порядке. Была в банке, распечатали мне платежки, что платежи ушли. В Ощад не приходили.
В приложении Ощадбанка оплатила, все зачислено.
Само Киевтеплоэнерго для поиска требует кучу документов, включая фото страниц паспорта и кода. Отправлять побоялась, т.к. непонятно кому документы попадут, еще кредит возьмут :).
Пусть "долг" висит, если что - распечатки помогут?
Неприятно все это...
Hella
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 16:01

Довірена особа при розірванні відносин

Питання до представника: Банк розірвав ділові відносини з клієнтом. Клієнт не иає можливості прийти в банк і забрати залишок коштів, тому планує видати довіреність довіреній особі. Чи є якісь обмеження до того, хто може бути довіреною особою?
Doda
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 16:30

Hella
Вітаємо!
Якщо під час сплати Ви вказували коректні реквізити, то платежі мають бути зараховані. У випадку питань з боку постачальника Ви можете надати квитанції про своєчасну сплату, що формуються дистанційно у застосунку (натисніть на платіж та оберіть "Переглянути квитанцію").
PUMB
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 16:50

Doda
Вітаємо!
Ні, такі обмеження відсутні.
Під час звернення довірена особа має надати такі оригінали:
- паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;
- картку платника податків, яка містить РНОКПП (якщо фізична особа - резидент);
- нотаріальну Довіреність (або нотаріально засвідчену копію Довіреності).
У довіреності мають бути:
- наявність повноважень на проведення необхідних операцій в АТ «ПУМБ».
- вказані місце і дата видачі Довіреності. Нотаріальна Довіреність, в якій не вказана дата її складання, є недійсною і не приймається в роботу.
Вказані дані про Довірителя (Власника рахунку):
- ПІБ;
- дата народження;
- РНОКПП (якщо фізична особа - резидент);
- місце проживання;
- серія (за наявності), номер, дата і орган видачі паспорта або іншого документа, що посвідчує особу.
Вказані дані про Довірену особу:
- ПІБ;
- РНОКПП;
- місце проживання.
Також додамо, що по довіреності можна виконувати будь-які операції, якщо відповідні повноваження будуть описані в довіреності.
PUMB
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