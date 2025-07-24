PUMB
Тоді конкретизую: чи може бути довіреною особою та, яка раніше була клієнтом ПУМБ і банк раніше розірвав з нею ділові відносини?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 лип, 2025 17:00
PUMB
Тоді конкретизую: чи може бути довіреною особою та, яка раніше була клієнтом ПУМБ і банк раніше розірвав з нею ділові відносини?
Додано: Чет 24 лип, 2025 17:31
Додано: Чет 24 лип, 2025 17:56
Doda
Вже пишемо Вам у приватні повідомлення для уточнення всіх деталей ситуації.
Додано: Чет 24 лип, 2025 20:42
Re: ПУМБ
Стор. 666, треба її сьогодні перегорнути! Приєднуйтесь
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