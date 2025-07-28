RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 664665666667

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 78
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
10
2- Погане. Некомпетентне.
18%
14
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
17
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 16:39

  PUMB написав:Hella
Вітаємо!
Якщо під час сплати Ви вказували коректні реквізити, то платежі мають бути зараховані. У випадку питань з боку постачальника Ви можете надати квитанції про своєчасну сплату, що формуються дистанційно у застосунку (натисніть на платіж та оберіть "Переглянути квитанцію").


Спасибо за ответ. Мне сказали, что если что-то неправильно указано, то оплата просто не пройдет, вернется обратно.
Hella
 
Повідомлень: 1293
З нами з: 25.08.09
Подякував: 146 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 07:06

Re: ПУМБ

  Hella написав:Само Киевтеплоэнерго для поиска требует кучу документов, включая фото страниц паспорта и кода. Отправлять побоялась, т.к. непонятно кому документы попадут, еще кредит возьмут :).
При заключении договора вы и так предоставляли фотокопии документов. Захотели взять, так взяли б уже.

Если им документы будите передавать в электронном виде, то на этих фотографиях, например, в Paint написать для каких целей предоставляете документы (главное, чтобы текст в Paint не закрывал текст на документах).
Если в бумажном виде, то делаете ксерокопию и от руки пишите для каких целей предоставляете документы + "згідно з оригіналом", дата, подпись и имя с фамилией.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6344
З нами з: 08.03.18
Подякував: 580 раз.
Подякували: 1138 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 12:30

Howl
Спасибо за подсказку!
Hella
 
Повідомлень: 1293
З нами з: 25.08.09
Подякував: 146 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 664665666667
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77, wolt450 і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (3447)
28.07.2025 12:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.