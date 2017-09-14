_hunter написав:Если их постоянно не будут пытаться.з тыла вытащить - они без проблем с этим условием согласятся
Хантер, не встигла відповісти на вашу чергову маячню, яку вже видалили - заклик відкрити кордони (читай - заклик до капітуляції). Лише 3 питання: 1) Що робити з людьми, які не можуть виїхати з об'єктивних причин? Напр., нетранспортабельні старенькі або хворі або мами з новонародженими малюками. Хто має їх захистити від ворога, надати медичні та інші послуги? Чи вам пох? 2) Хто буде забезпечувати виконання тилових завдань, якщо працездатні масово виїжджатимуть? 3) Що робити військовим, які на фронті? Теж тікати за кордон? Чи вони якісь особливі (руді)?
Shaman написав:але я кажу про випадок, коли дитинка кидає батьків напризволяще.
А навіщо казати про якийсь "випадок", якщо мова про війну і бажання батьків, щоб їх діти жили і виховували своїх дітей, онуків батьків?
Ваше лицемірство і полягає в тому, що Ви лише на словах "піклуєтесь" про інших українців. Зі зброєю в руках Ви нікого від окупації не рятуєте. Навіть і зброї непотрібно. Ви когось з ВПО приютили? Ви чи флер чи Песикіт? Ви ж усі так "переймаєтесь" долею українців. Вас усіх цікавить одне - власне виживання ціною інших.
Базовий документ щодо безпекових гарантій для України вже фактично готовий, зараз відпрацьовуються деталі, які буде погоджено з усіма партнерами.
«І тепер треба дотиснути Росію до закінчення бойових дій – до формату зустрічі, який спрацює, до надійної тиші, щоб Росія припинила вбивства та удари. І це можливо. І це можливо, тільки якщо будемо діяти всі разом – всі у Європі, і війна тут найближче, – але також разом з Америкою – саме Сполучені Штати для Путіна дійсно аргумент, – разом з іншими глобальними субʼєктами», - підкреслив глава держави. «Ми в Україні робимо все можливе – можливе з нашого боку, – щоб зменшити здатність Росії воювати. Наші дипстрайки будуть посилюватись – фінанси та завдання щодо цього вже є. Дипломати активно працюють і з усіма партнерами, щоб вони зменшували свої торговельні звʼязки з Росією. І ми координуємо наші дії», - зауважив Президентом.
Крім того, він подякував Швеції за новий оборонний пакет на понад 900 мільйонів доларів. «Хороші результати є і після зустрічі у форматі «Рамштайн» – те, що стосується, зокрема, ППО. Були доповіді міністра оборони Шмигаля – він брав участь у «Рамштайні». І на осінь зараз маємо прискоритися з «Петріотами», - зауважив Зеленський. https://www.ukrinform.ua/rubric-polytic ... nskij.html ___________________________________ Тобто все чудово....але тут же отаке від Сікорського: "Тобто якщо ми надаємо безпекові гарантії Україні – ми говоримо, що можемо почати війну проти Росії. І я не вважаю, що це переконливо, що до цього є довіра. Хто хочете воювати з Росією – може почати це просто зараз. Але я щось не бачу охочих. Але у міжнародних відносинах немає нічого гіршого, ніж надати гарантії, яким немає довіри". "Зараз ми говоримо не про гарантії, а про моніторинг миру і посилення України", – підкреслив він. "Я боюся, що ця самопоглинаюча дискусія руйнує і демобілізує політиків від більш термінової задачі – пошуку грошей для України на 2026 і 2027 роки", – пояснив він. https://www.pravda.com.ua/news/2025/09/13/7530743/
Відео з Іскандером опублікував Clash Report, а осінтери спільноти Кіберборошно визначили, що воно було знято на автошляху E28, північніше населеного пункту Кудрявцево Калінінградської області, приблизно за 35 кілометрів від кордону з Польщею.
Цікаво було б (якби у поляків були яйки) пограли у цю гру удвох: невідомі FPV прилетіли і знищили такі дорогі, і такі вразливі Іскандери всього 35 км від кордону. І «то не наші fpv, ми не знаємо звідки вони заблудились».