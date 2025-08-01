хто знає а є способи по IBAN без комісії відправляти? (на ФОП)
30к відправив 150 грн комісія
Моно так само, але за 10к комісію не малював, тільки коли більше
Пумб малює комісію навіть за суми менше 10к
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Додано: П'ят 01 сер, 2025 16:25
Re: ПУМБ
хто знає а є способи по IBAN без комісії відправляти? (на ФОП)
30к відправив 150 грн комісія
Моно так само, але за 10к комісію не малював, тільки коли більше
Пумб малює комісію навіть за суми менше 10к
Додано: П'ят 01 сер, 2025 20:21
Re: ПУМБ
ітого мені три списання зробило
1. списання основна сума (попвнення рахунку в іншому банку)
2. договірне списання комісії за переказ
3. просто списання всієї суми яка залишалась після всього цього на картці (79.84 грн)
шо за нах? пункт 3.
Додано: П'ят 01 сер, 2025 22:46
Re: ПУМБ
якраз на днях нарив новий цікавий ресурс - там багато всякого
і навіть ваше питання відображене -
Додано: П'ят 01 сер, 2025 23:44
Re: ПУМБ
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