ПУМБ
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA.
Додано: Чет 07 сер, 2025 15:16
Hennady написав:PUMB
Я знаю про 10 днів. Я про те, що в одному випадку 01.08 кешбек нарахований миттєво, а в іншому 02.08 не нарахований досі, хоча це одна і та ж картка, комунальний платіж тому ж самому постачальнику з тими ж самими реквізитами. Все один до одного, тільки різні дати.
Я, взагалі, про роботу ПЗ.
Тому що банк діє за принципом дрібного кишенькового злодюжки: хто помітив і підняв гвалт, тому нарахують і навіть виплатять. Іншим - дулю.
Искатель
Повідомлень: 6408
З нами з: 22.02.16
- Подякував: 1067 раз.
- Подякували: 4872 раз.
Профіль
Додано: Чет 07 сер, 2025 18:23
поламали додаток? не можу поповнити картки Всекартка ПУМБ...
Shaman
Повідомлень: 9366
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 775 раз.
- Подякували: 1633 раз.
Профіль
Додано: П'ят 08 сер, 2025 16:56
тримаю в курсі...
04.08-08.08 кешбек нараховується миттєво
а за 02.08 так і не нарахований
картка і отримувачі ідентичні (комунальні послуги)
Hennady
Повідомлень: 544
З нами з: 02.11.08
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 32 раз.
Профіль
Додано: Суб 09 сер, 2025 15:39
Hennady написав:
тримаю в курсі...
04.08-08.08 кешбек нараховується миттєво
а за 02.08 так і не нарахований
картка і отримувачі ідентичні (комунальні послуги)
Вітаємо! Відповідно до умов Акції, нарахування винагороди відбувається протягом 10 календарних днів від дати виконання операції.
Якщо ж, термін вийшов, а кешбек не було нараховано, то в такому випадку, просимо Вас звернутись до підтримки банку, аби ми мали змогу все перевірити та розібратися в ситуації.
PUMB
Представник банку
Повідомлень: 3333
З нами з: 19.07.11
- Подякував: 797 раз.
- Подякували: 218 раз.
Профіль
Додано: Пон 11 сер, 2025 16:28
Искатель написав:
Відповідально заявляю: не працює у вас нарахування кешбеку у "Крамниці кешбеків".
ЖОДНОГО РАЗУ НЕ СПРИЙНЯЛО САМОСТІЙНО І НЕ НАРАХУВАЛО! ЖОДНОГО!!!
Посиджу ввечері, виберу всі 30 чи 40 випадків - і завтра викладу прямо тут у гілці, копію - представнику банку у особисті.
Соромно, або закривайте взагалі програму, або прибирайте партнера, або не позортесь...
Та щось зовсім зникла та "Крамниця" із застосунку, то тепер просто "Пропозиції від партнерів". Навіщо тепер ховати кнопку "Перейти до магазину" під ставкою кешбеку - щоб користувач подумав, що нарахування автоматичне і не зробив той принциповий перехід на сайт продавця із застосунку банку?
pharus
Повідомлень: 1151
З нами з: 05.12.08
- Подякував: 3088 раз.
- Подякували: 132 раз.
Профіль
