Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
ПУМБ 3.3 5 78
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
10
2- Погане. Некомпетентне.
18%
14
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
17
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Чет 07 сер, 2025 15:16

  Hennady написав:PUMB
Я знаю про 10 днів. Я про те, що в одному випадку 01.08 кешбек нарахований миттєво, а в іншому 02.08 не нарахований досі, хоча це одна і та ж картка, комунальний платіж тому ж самому постачальнику з тими ж самими реквізитами. Все один до одного, тільки різні дати.
Я, взагалі, про роботу ПЗ.

Тому що банк діє за принципом дрібного кишенькового злодюжки: хто помітив і підняв гвалт, тому нарахують і навіть виплатять. Іншим - дулю.
Повідомлення Додано: Чет 07 сер, 2025 18:23

Re: ПУМБ

поламали додаток? не можу поповнити картки Всекартка ПУМБ...
Повідомлення Додано: П'ят 08 сер, 2025 16:56

Re: ПУМБ

тримаю в курсі...
04.08-08.08 кешбек нараховується миттєво
а за 02.08 так і не нарахований
картка і отримувачі ідентичні (комунальні послуги)
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 15:39

  Hennady написав:тримаю в курсі...
04.08-08.08 кешбек нараховується миттєво
а за 02.08 так і не нарахований
картка і отримувачі ідентичні (комунальні послуги)

Вітаємо! Відповідно до умов Акції, нарахування винагороди відбувається протягом 10 календарних днів від дати виконання операції.

Якщо ж, термін вийшов, а кешбек не було нараховано, то в такому випадку, просимо Вас звернутись до підтримки банку, аби ми мали змогу все перевірити та розібратися в ситуації.
PUMB
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 16:28

  Искатель написав:Відповідально заявляю: не працює у вас нарахування кешбеку у "Крамниці кешбеків".

ЖОДНОГО РАЗУ НЕ СПРИЙНЯЛО САМОСТІЙНО І НЕ НАРАХУВАЛО! ЖОДНОГО!!!

Посиджу ввечері, виберу всі 30 чи 40 випадків - і завтра викладу прямо тут у гілці, копію - представнику банку у особисті.
Соромно, або закривайте взагалі програму, або прибирайте партнера, або не позортесь...
Та щось зовсім зникла та "Крамниця" із застосунку, то тепер просто "Пропозиції від партнерів". Навіщо тепер ховати кнопку "Перейти до магазину" під ставкою кешбеку - щоб користувач подумав, що нарахування автоматичне і не зробив той принциповий перехід на сайт продавця із застосунку банку? :evil:
